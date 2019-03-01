Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran Kobi Değer Kredisi-2'yi Değerlendirdi

ATO Başkanı Baran Kobi Değer Kredisi-2'yi Değerlendirdi

40 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kobi Değer Kredisi-2 paketinin yatırım, üretim ve istihdamı artıracağını belirterek, "Moral seviyesini yükselten bu destekle, reel sektör çarkları daha hızlı dönecek" ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baran Kobi Değer Kredisi-2'yi Değerlendirdi, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kobi Değer Kredisi-2 paketinin yatırım, üretim ve istihdamı artıracağını belirterek, "Moral seviyesini yükselten bu destekle, reel sektör çarkları daha hızlı dönecek" ifadesini kullandı.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan KOBİ'lere yönelik 25 milyar liralık Hazine garantili "KOBİ Değer Kredisi-2" paketinin Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, yeni paketin reel sektörün, finansmana erişimini rahatlatacağını kaydetti.

Paketin üyelerinin kaynak ihtiyaçlarını gidermesi açısından çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade eden Baran, "20,3 milyar lira olarak kullanılan birinci paketle binlerce KOBİ'miz üretimini kesintisiz sürdürmeye, ticaretini yapmaya devam etti. 25 milyar liralık bu yeni paketle de yatırım, üretim ve istihdam artacak. Moral seviyesini yükselten bu destekle, reel sektör çarkları daha hızlı dönecek ve Türkiye yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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