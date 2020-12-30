ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız"

30.12.2020 12:03
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız. Hedefimiz, üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın dört bir yanında ticaret yapabilir hale getirmek.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız. Hedefimiz, üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın dört bir yanında ticaret yapabilir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'e ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini paylaştı.

Salgının her sektörün teknolojiyle bütünleşme mecburiyetini ortaya koyduğuna işaret eden Baran, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle hızlı bir değişimin başladığını, Kovid-19'un bunun "körükleyicisi" olduğunu aktardı.

Baran, ATO üyelerinin salgın sürecinde dijital dünyada ticaret yapabilmelerini sağlamak için ihtiyaç duydukları yeterliliğe sahip olmaları konusunda "E-Ticaret ve E- İhracat Seferberliği" başlattıklarına dikkati çekti. Baran, üyelerinin 7 gün 24 saat ücretsiz eğitim alabilecekleri "Ankara Ticaret Akademisi" çevrim içi eğitim platformunu da hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Yeni dönemde ticaretin şifrelerinin teknolojide saklı olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız. Hedefimiz, üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın dört bir yanında ticaret yapabilir hale getirmek, e-ticaret ve e-ihracata hız kazandırmak. Yeni dönemde e-ticaretin geleneksel perakende satışlara göre oranının 2, 3 kat artacağı tahmin ediliyor."

"Salgından sıyrıldığımız ölçüde performansımız iyileşecek"

Baran, Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadeleyi sağlık sistemi açısından gelişmiş birçok ülkeye nazaran başarıyla yönettiğini vurgulayarak, "Ülke olarak dinamik yapımızın bu süreçte büyük faydasını gördük. Dezenfektan, maske, önlük gibi salgınla mücadelede önemli ürünleri süratle üretip, yurt dışına ihraç etmeyi başardık. Yine çok kısa sürede solunum cihazı üretip ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salgının, tedarik zincirlerini zayıflattığına değinen Baran, yeni dönemde Türkiye'nin dünyanın yeni tedarikçisi olmak üzere çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

Baran, üçüncü çeyrekte alınan tedbirlerin de sayesinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde başlayan toparlanmanın devam edeceğine işaret ederek, "Sanayimizden gelen üretim endeksi verileri doğrultusunda dördüncü çeyreği küçülmeden kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Salgından sıyrıldığımız ölçüde performansımız iyileşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet sektörüne destek"

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ikinci kez faaliyetleri sınırlandırılan restoran, lokanta, kafe ve kantin gibi işletmelerin 2020'de zor günler geçirdiğine dikkati çeken Baran, bu süreçte bir kısım işletmenin kapanıp, bir daha hiç açılmadığını, bir kısmının ise açıldığını ancak cirolarının yüzde 20 seviyelerinde kaldığını aktardı.

Baran, bu kapsamda hizmet ana sektörü altında bulunan alanlara desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Mart ayında Türkiye'ye de sıçrayan salgın nedeniyle, normal gündemlerini bir kenara bıraktıklarını belirten Baran, "O günden bu yana, mesai gözetmeksizin tüm gücümüz ve imkanımızı salgın önlemlerinin üyelerimiz üzerindeki etkilerini hafife indirmeye yoğunlaştırdık." ifadesini kullandı.

Baran, 2021'in ilk çeyreğinde aşılama çalışmalarıyla salgının etkilerinden kurtularak, yeniden çalışmaya, üretime, ihracat yapmaya, Ankara ve Türkiye ekonomisini geliştirmeye odaklanılması temennisinde bulunarak, "2021'de de her zaman olduğu gibi üyelerimiz, çalışmalarımızın merkezini oluşturacak. Yerli ve milli üretim, marka, coğrafi işaretli ürünler, yurt dışı uçuşlar, fuar ve kongre merkezimizin inşaatının tamamlanması gündemimizdeki konular arasında yer almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu         
11:21
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı         
09:27
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei