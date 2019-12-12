ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın Temmuz, Eylül, Ekim aylarındaki faiz indirimlerinin ardından yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık indirimin iş dünyasının 2020 yılına daha umutlu girmesine yol açtığını söyledi.

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın Temmuz, Eylül, Ekim aylarındaki faiz indirimlerinin ardından yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık indirimin iş dünyasının 2020 yılına daha umutlu girmesine yol açtığını söyledi.


ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Baran, Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayında yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından Eylül ayında 325 baz puan, Ekim ayında 250 baz puan faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, Aralık ayı toplantısında gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indirimiyle toplam bin 200 puanlık indirim gerçekleştirdiğini söyledi. Döviz kaynaklı saldırılarla başlayan yüksek faiz ortamının hükümetin aldığı tedbirler ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aldığı kararlarla normale döndüğünü kaydeden Baran, bu süreçte faizlerin kademeli olarak yüzde 24'den yüzde 12 seviyesine indirildiğini belirtti.


Baran, "Rant ekonomisine fırsat vermeyen Merkez Bankası, gelecek yıl reel ekonominin çarklarının daha da güçlü dönmesi için zemini uygun hale getirdi. Bu tablo karşısında özel bankalar da üzerine düşeni yapmalı" dedi.


Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin, yatırım ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması anlamına geldiğini de ifade eden Baran, "Reel sektör için umut olan Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, 2020 yılı için de yatırım ve üretim ortamının devamını sağlayacak" dedi.


Baran, döviz ve faizle Türkiye ekonomisinin kıskaca alınmaya çalışıldığını hatırlatarak şunları söyledi:


"Türkiye ekonomisi üzerinde kurulmak istenen tüm oyunlar bozuldu. Merkez Bankası'nın dört toplantısında art ardına yaptığı faiz indirimleri hem içerde hem dışarda ülkemiz ekonomisine spekülatif müdahalelerde bulunmaya çalışanların heveslerini kursağında bıraktı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ve Merkez Bankası'nın indirim kararlarıyla yeni yıla daha umutlu, kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. İndirim kararı reel sektör için yeni yıl hediyesi oldu." - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
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