ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yılın ortalarında başlayan, bu yılın Ocak ayındaki ilk toplantısında ve bugün devam eden faiz indirimi kararlarının piyasalara yansımalarının olumlu olduğunu belirterek "Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye'de üretim ve yatırımın yılı olacak" dedi.



ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz oranını 50 baz puan düşürerek 11,25'ten 10,75'e çekmesini yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. Merkez Bankası'nın son altı toplantısında aralıksız olarak yaptığı faiz indirimlerinin piyasalardaki olumlu etkilerinin hissedilmeye başlandığını ifade eden Baran, üretim, yatırım ve istihdam verilerindeki toparlanma eğiliminin devam ettiğini kaydetti. Aralık 2019'da sanayi üretiminin yüzde 8.6 artışla 21 ayın rekor düzeyine ulaştığını hatırlatan Baran, "Türkiye yönünü yatırım, üretim ve büyümeye çevirdi" dedi.



Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlarda yapılan düzenlemenin finansman koşullarını iyileştirdiğini kaydeden Baran, "Finansman koşullarındaki iyileşme yatırım, üretim ve ticarete olumlu yansıyor. Verilerdeki iyileşme kademe kademe istihdam başta olmak üzere tüm göstergelere sirayet edecektir. Türkiye önemli bir dönemeci tüccarın, sanayicinin, yatırımcının sesine kulak vererek, vaktinde alınan yerinde tedbirlerle atlatmış durumda. Bundan sonra yapısal dönüşümü tamamlayarak katma değeri yüksek üretimi hayata geçirme zamanıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA