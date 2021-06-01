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ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

01.06.2021 12:47
ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı "81 ilde 81...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı "81 ilde 81 okul" projesi kapsamında ATO'nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Baran ve Özer, Bilişim Teknolojileri, Uçak Bakım Alanı, Plastik Teknolojileri, Raylı Sistem, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri ve Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı olmak üzere 9 farklı meslek alanında eğitimler veren okulu gezerek, Okul Müdürü Barış Bektaş'tan bilgi aldı. Baran ve Özer, atölyelerde öğretmen ve öğrencilerle de sohbet ederek, mesleki eğitimin gelişimine yönelik taleplerini dinledi.

Okulun ihtiyaçlarını tek tek tespit eden ve okul yönetiminden konuyla ilgili rapor isteyen MEB Bakan Yardımcısı Özer, "Okulumuzun ihtiyaçlarını ve yapılması gereken iyileştirmeleri yerinde tespit ettik. Bakanlık olarak okulumuzun altyapısını iyileştirmek için her türlü desteği vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarla Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde referans merkezi olacak" dedi.

Mesleki eğitimde sektör temsilcilerinden büyük destek gördüklerini kaydeden Özer, "ATO ile Ankara'da mesleki eğitimde önemli işbirlikleri yürütüyoruz. Biz okulumuzun altyapısını iyileştirirken ATO da işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirerek döner sermaye kapsamında üretimin artması için destek olacak. Ayrıca işletmelerde beceri eğitimlerinin planlamasına katkı sağlayacak. ATO Başkanı Gürsel Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ATO olarak mesleki eğitimin güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

Ziyarette konuşan Baran da ATO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, "Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için çalışmalara ihtiyaç var. Geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin meslekli olması, ekonomimizin gelişimi için de itici güç olacaktır" dedi.

Baran, mesleki eğitimin gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim alanında attığı adımların ve sağladığı dönüşümlerin reel sektörü heyecanlandırdığını kaydeden Baran, "ATO olarak mesleki eğitimin güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin altyapısı ve fiziki koşulları oldukça iyi. Bugün Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ile okulumuzu gezdik ve çok etkilendik. Bu okulumuzun Ankara'da mesleki eğitim alanında başarılı ve örnek bir merkez olması için biz de destek vereceğiz. Bakanlığımız ile birlikte işgücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağımızın yetişmesi için katkı sunacağız. Ülkemizde mesleki eğitimin yaşadığı bu dönüşümde, emeklerinden dolayı MEB Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Ankara Ticaret Odası (ATO) Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tevfik Karahan da katıldı. - ANKARA

ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

milli eğitim bakanlığı, Ankara Ticaret Odası, Mesleki Eğitim, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'le birlikte Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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