ATO Başkanı Baran: "Moldova ile ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Moldova arasındaki ticareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Moldova ile dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesini çıkarmak istiyoruz" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ile video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova'ya düzenlediği resmi ziyaret ile birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığını anlatan Croitor, Moldova hakkında bilgi verdi. Büyükelçi, Ankara Ticaret Odası üyelerini Moldova ile ticaret ve yatırım yapmaya davet etti.



Croitor, Avrupa'nın ortasında yer alan Moldova'nın küçük bir ülke olduğunu ancak bu ülkeye yatırım yapanların bölge ülkeleriyle birlikte 800 milyonluk bir nüfusa ulaşabileceğini söyledi. Büyükelçi Croitor, "Moldova'nın potansiyeli büyük, Türkiye'nin potansiyeli daha da büyük. Moldova'ya yatırım yapmak için en uygun ülke Türkiye. Bu yüzden sizi önce ticarete ardından da yatırıma davet ediyoruz" dedi. Büyükelçi, korona virüs salgını sona erdikten sonra ATO heyetini ülkelerinde misafir etmekten mutluluk duyacağını söyledi.



ATO Başkanı Baran da, Büyükelçi'nin görüşme talebinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, ATO olarak Moldova ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği hedef doğrultusunda Türkiye ile Moldova'nın ticaretini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Baran, iki ülke arasında imzalanmış olan serbest ticaret anlaşmasının buna imkan verdiğini kaydetti. Baran, "Moldova ile yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde olan dış ticaretimizi yeterli bulmuyoruz ve 1 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Ticarette ne kadar iyi olursak siyasette de o kadar söz sahibi oluruz" diye konuştu.



Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara'nın gayri safi milli hasılasında hizmet sektörünün ağırlıkta olduğunu ancak sanayi üretiminin de önemli yeri bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin kilogram başı ihracat rakamının 1,5 dolar olduğunu hatırlatan Baran, Ankara için bu rakamın 2,5 dolara yükseldiğini ifade etti. Baran, Başkent'in sağlık turizmi başta olmak üzere ekonomik potansiyeli hakkında da bilgi verdi. Büyükelçi'nin davetini pandemi sonrası değerlendirerek Moldova'ya ziyaret düzenleyebileceklerini kaydeden Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimizin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için her zaman yanınızdayız" dedi. - ANKARA