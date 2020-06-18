ATO Başkanı Baran, ODTÜ kampüsündeki işletmelerin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini... - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, ODTÜ kampüsündeki işletmelerin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmelerin sorunlarını dinleyip, ardından Rektör Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret ederek çözüm için aracı oldu.

ATO Başkanı Baran, ODTÜ kampüsündeki işletmelerin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini..., System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmelerin sorunlarını dinleyip, ardından Rektör Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret ederek çözüm için aracı oldu. İşletmelerin pandemi süreci başta olmak üzere sorunlarını aktaran Baran, "ODTÜ Rektörü Sayın Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Sorunlar iki tarafın ortak noktada buluşması ile çözülecektir" dedi.


ATO Başkanı Baran, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'ne kayıtlı olarak ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ATO üyesi ticari işletmeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından ODTÜ Alışveriş Merkezi'nde kampüsteki ticari işletme temsilcileriyle bir araya gelen Baran, çoğunluğu yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin korona virüsle mücadele sürecinde yaşadıkları başta olmak üzere sorunlarını dinledi. ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi, Üniversite İçi İşletmeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Alışveriş Merkezi yönetiminin de yer aldığı görüşmede konuşan Baran, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Ticari işletmelerin faaliyet alanı, bulunduğu yerleşim bölgesi başta olmak üzere bazı kriterlere göre değişen oranlarda pandemiden etkilendiğini anlatan Baran, "İçinde bulunduğumuz ortamda en çok desteğe ihtiyacı olan alanlardan biri yeme içme sektöründe bulunan işletmeciler oldu. Moral bozmayın, karamsar olmayın. Biz çok şeyin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geliriz" dedi.


ATO Başkanı ODTÜ rektörünü ziyaret etti


ATO Başkanı Baran, kampüste faaliyet gösteren işletmeciler ile yaptığı istişarenin ardından kendisine iletilen sorunlara yönelik çözümleri aktarmak üzere ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite ve ticaret kesimlerinin işbirliğinin ekonominin güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yapan Baran, üniversitelerin akademik eğitim vermenin yanı sıra sağladığı istihdamla da ekonominin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti. ODTÜ Kampüsü'nde yer alan işletmelerin sorunlarını aktaran Baran, "ODTÜ Rektörü Sayın Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Sorunlar iki tarafın ortak noktada buluşması ile çözülecektir" dedi.


ATO Başkanı Baran'ın ODTÜ Rektörü Kök'e gerçekleştirdiği ziyarete ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi ile Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek katıldı.


Salgın nedeniyle yaşanan sorunlara yönelik ODTÜ'de faaliyet gösteren işletmelerin ODTÜ yönetimine iletilmek üzere hazırladığı öneriler ise şöyle:


"- Yıllık ödenen kiraların aylık tahsil edilmesi,


Pandemi süreci ve piyasa koşulları dikkate alınarak kiraların aşağı yönlü revize edilmesi,


Sözleşmelerin yıllık değil 3 yıllık süreyle yapılması,


Rektörlük tarafından kantinler için belirlenen fiyat listeleri, ısınma ve işletme metrekareleri ile araç kartları konusu,


Isınma bedellerinin işletmelerden aylık olarak alınması ve bölgeye doğalgaz bağlatılarak bireysel aboneliğin sağlanması,


Kampüs içerisinde gece 02.00'ye kadar yapılan paket servislerin haksız rekabete yol açması nedeniyle önceki tarihlerde uygulanan 17.00'ye kadar izin verilmesi,


Kampüs içerisinde yer alan işletmelerin sağlık ya da diğer nedenlerle ayrılmak istemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devir hakkı yolunun açılması." - ANKARA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, ODTÜ kampüsündeki işletmelerin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini... - Son Dakika Ekonomi

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