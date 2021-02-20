ATO Başkanı Baran, organize ticaret bölgeleri kurulmasını istedi - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, organize ticaret bölgeleri kurulmasını istedi

20.02.2021 11:47
ATO Başkanı Baran, organize ticaret bölgeleri kurulmasını istedi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Firmalarımızın aynı bölge içinde, güçlü bir birliktelikle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için organize ticaret bölgeleri oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Firmalarımızın aynı bölge içinde, güçlü bir birliktelikle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için organize ticaret bölgeleri oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Baran, Kurum'a ATO'nun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, sektörel konu ve sorunları aktardı.

Sanayi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi ticarette de organize bölgeler oluşturulmasının ticareti geliştirerek kolaylaştıracağını belirten Baran, "Firmalarımızın aynı bölge içinde, güçlü bir birliktelikle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için organize ticaret bölgeleri oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Gıdakent Organize Ticaret Bölgesi inşa edilerek gıda ticareti yapan işletmelerin bir araya getirilmesinin sektör için faydalı bir girişim olacağı inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün sorunlarının çözümünde ve gelişim için ortak çalışmaların yapılmasında bütüncül bir yaklaşımın faydalı olacağına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'nın gelecek vizyonuna katkı sağlamak, yüksek ekonomik potansiyeli olan sektörlerin ticaret hacmini ve verimliliğini artırmak, şehir içindeki dağınıklığa son vermek, yaşanan kentsel sorunlara çözüm üretmek için aynı veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bir araya toplanacağı organize ticaret bölgeleri ve yeni sanayi siteleri kurulmalıdır."

"'Sıfır Atık' projesini destekliyoruz"

Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı "Sıfır Atık" projesini desteklediklerini belirterek, "İsrafın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda biz de hassasiyet gösteriyoruz. Bu konularda üzerimize düşen görevi de her zaman yerine getirme kararlılığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Bakan Kurum'a ayrıca, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesi adına düzenleme yapılması, yapı ruhsatı veren kurumlarda uygulama birliğinin sağlanması ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğe netlik kazandırılarak etkin hale getirilmesi yönündeki taleplerini de ifade etti.

Ankara Ticaret Odası, Murat Kurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, organize ticaret bölgeleri kurulmasını istedi - Son Dakika Ekonomi


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