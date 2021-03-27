ATO Başkanı Baran: "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır"

27.03.2021 11:10
ATO Başkanı Baran:

ANKARA (İHA) – Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve heyeti, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ettiAnkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M.

ANKARA (İHA) – Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve heyeti, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Mehmet Fatih Çetinkaya, Ali Yıldız ve Meclis Üyeleriyle birlikte, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Genel Müdür Yardımcıları Veli Tunçez, Fikri Yıldırım, Ahmet Akcan ve Denetim Değerleme Daire Başkanı İbrahim Kara'dan oluşan bir heyetle ATO'da bir araya gelerek, sektörel konuları ele aldı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Baran, salgın sürecinde üniversitelerin kapanması nedeniyle kampüsler içinde yer alan kantin işletmecilerinin sıkıntı yaşadığını, konuyu aktardıkları Milli Emlak Genel Müdürü'nün çözüm üretilmesine katkı sağladığını belirterek, ATO üyeleri adına teşekkür etti. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün devlete ait taşınmazları tarım amaçlı değerlendirmek üzere çalışma başlattığını ifade eden Baran, "Reel sektörümüz tarım alanında işbirliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun da konuşmasında, üniversitelerin kapalı olduğu dönemde kantinlerden kira geliri elde etmelerinin söz konusu olmadığını belirterek, bir yıl boyunca elde edecekleri yaklaşık 1 milyar liralık kira gelirini ertelediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü olarak tıbbi, aromatik ve süs bitkisi yetiştirilmesi için çalışma başlattıkları bilgisini veren Büyükuzun, "Reel sektörün tecrübesini üretimi geliştirmek açısından önemli görüyoruz" açıklamasında bulundu. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hazine arazilerinin kiralanmasının söz konusu olduğunu anlatan Büyükuzun, "Lavanta, adaçayı, kekik gibi 139 çeşit bitkinin üretimine yönelik arazileri 10'ar yıllık süreyle kiralıyoruz. Önemli olan üretimi artırmak ve ithalat kalemlerini azaltmak" ifadelerine yer verdi.

Büyükuzun, aynı şekilde antepfıstığı ve zeytin gibi ürünlere ilişkin ağaçlandırma çalışmalarını da desteklediklerini, hazineye ait tarım arazilerini topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verdiklerini söyledi. Büyükuzun, benzer şekilde yem bitkileri için de çalışma yapılabileceğini ifade etti. - ANKARA

ATO Başkanı Baran: Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır
ATO Başkanı Baran: Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır
ATO Başkanı Baran: Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır
ATO Başkanı Baran: Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır

Ankara Ticaret Odası, Halil İbrahim Yılmaz, Emlak, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Reel sektörümüz tarım alanında iş birliği yapmaya hazır' - Son Dakika Ekonomi


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