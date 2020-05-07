ATO Başkanı Baran: "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran: 'Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma'... - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma'...

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü'nü yeni normalleşme sürecine hazırlıyor.

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO), İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü'nü yeni normalleşme sürecine hazırlıyor.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, restoran, lokanta, kafe işletmelerinin pandemi sürecini, işletme ve istihdam sürdürülebilirliğini sağlama konusunda endişe içinde geçirdiğini belirterek, ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için tüm vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde sektörlere destek olması çağrısında bulundu. Baran, "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma' kaynasın" dedi.


Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü için de harekete geçti. ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.


ATO Başkanı Baran, yiyecek içecek sektörünün fizyolojik ihtiyacı gerçekleştirmenin yanı sıra, insanların sosyalleştiği bir aktiviteye ev sahipliği yaptığını da belirterek, yeni normalleşme sürecinin bu sektör için özel önem taşıdığını vurguladı. üretim ve tüketimin bir arada olduğu yiyecek içecek işletmelerinin gündemlerinde işletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğunu belirten Baran, "Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve AŞ sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1,5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle yeni normalleşme sürecine hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.


Baran, ATO olarak diğer tüm sektörlere olduğu gibi yiyecek-içecek sektörüne de azami destek sağlamak için çalışmalar sürdürdüklerine dikkat çekti. Ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için tüm vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde sektörlere destek olması çağrısında bulunan Baran, "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde 'dayanışma' kaynasın" diye konuştu.


Pandemi için hijyen eğitimi


Baran, yeni normalleşme sürecinde, tüm işletmelere, çalışanları ile birlikte koronavirüsle mücadele yöntemlerini de içeren hijyen eğitimi vereceklerini de söyledi.


Tedarikçilere teşekkür


Toplantıda, ATO Restoran, Lokanta ve Kafe İşletmeleri Meslek Komitesi üyeleri, kapalı bulundukları süre içerisinde kuru gıda, sebze ve et tedarikçileri ile işyeri sahiplerinin ödeme ve kiralar konusunda kendilerine büyük bir hoşgörüyle yaklaştıklarını belirterek, sevinçlerini ilettiler. Komite üyelerinin anlattığı dayanışmadan etkilendiğini belirterek, işletmeleri arayıp kutlayan ve teşekkür eden Baran, "Ankara Ticaret Odası üyeleri, geçmişlerinden gelen dayanışma geleneğini en zor zamanda sergileyerek, geleceğe ilişkin umutları artırmıştır. Her şey bitip de hayat normale döndüğünde, hatırda kalacak yegane şey toplumumuzun alicenaplığı olacaktır" diye konuştu.


Elektrik ve dogalgaz kesildi


ATO, Restoran, Lokanta ve Kafe İşletmeleri Meslek Komitesi üyeleri, kapalı oldukları süreçte gelen faturalar nedeniyle elektrik ve doğalgazı kesilen işletmelerin bulunduğunu belirterek, bu özel dönemde işletmeleri zor durumda bırakın şirketlere serzenişte bulundular.


-Küçülmeye ve istihdam kaybına karşı destek-


Konuşmaların ardından, Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, geçici olarak faaliyetlerin durdurulduğu dönemde yaşadıkları sorunları, çözüm önerileri ve yeni normalleşme sürecine ilişkin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Komite üyelerinin, dile getirdiği konular şöyle:


Geçici olarak kapatılmış oldukları halde, bu süreçte fatura ödeyemedikleri gerekçesiyle kapatılan doğalgaz ve elektriklerin yeniden açılması, faturaların taksitlendirilerek ertelenmesi. Yeni normalleşme sürecinde, işletme mekanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak;


İstihdamın korunması için, Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması


İş hacmi gerilerken elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin aynı şekilde sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle, sübvanse yollarının devreye alınması


Online yemek siparişi yapan şirketlerin komisyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması.


Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Başkan Yardımcısı Hakan Sancur ile Üyeler Abdulbekir Yılmaz, Ayşe Nilay Çelik, Yunus Demirci, Ahmet Cevdet Ergen, Emre Güner ve Onur Bayazıt katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:43 Kaynak: İHA


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