ATO Başkanı Baran, Rusya'dan Gelen Gazeteci Heyetini Kabul Etti
1 saat önce
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya'dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.
Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya
'dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın tanıtımı amacıyla Türk Hava Yolları
ve ATO iş birliğiyle odanın Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunca düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye
'yi ziyaret eden Rus gazetecileri ATO Congresium'da ağırladı. Ankara'da kongre ve fuar turizminin Avrupa
standartlarına gelmesi için çalıştıklarını belirten Baran, "Uluslararası fuar alanımızın inşaatı devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla hem kongre hem de uluslararası fuarların yapılabileceği çok önemli bir alana sahip olacağız. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için Ankara'ya yurt dışından doğrudan uçuşların çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunun için önemli gayretlerimiz oldu" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:35 Kaynak: İHA
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