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ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

01.09.2021 11:55
ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranına ilişkin, "Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranına ilişkin, "Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından duyurulan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle geçen 2020 yılı ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 10,4'lük daralmanın baz etkisi oluşturduğuna işaret eden Baran, bunun yanında sanayinin üretim iştahı, ertelenen harcamalar ve hizmet sektörünün hareketlenmesinin sıçrama oluşturduğunu ve tüm bu unsurların ikinci çeyrek büyümesini rekora ulaştırdığını bildirdi.

Baran, ikinci çeyrek rakamlarının Kovid-19 salgınının yarattığı kara bulutların artık dağılmaya başladığını ve Türkiye'nin makroekonomik dengelenmeyi başardığını gösterdiğini vurgulayarak yakalanan bu ivmenin büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Salgının ekonomideki etkileri tüm dünyada devam ederken Türkiye'nin bir yandan güçlü sanayi üretimi diğer yandan gelişen pazarlara yönelik ihracatı ile 2021 yılını da başarıyla tamamlayacağının sinyallerini verdiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Gençlerimize istihdam sağlayabilmek, bölgemizde istikrar adası rolümüzü sürdürebilmek için yatırımları artıran, katma değerli üretime yönelen bir ülke olmak zorundayız. Artan ham madde fiyatları, ham madde üretiminin ve ihracatının önemini gösteriyor. Zaman geçirmeden rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Türkiye, pandemi sürecinin oluşturduğu yeni dünya konjonktüründe en iyi şekilde üreten ve ihracat yapan ülke olarak yerini almalıdır. ATO olarak bu hedef için üzerimize düşen her türlü vazifeyi yapmaya hazırız."

ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Türkiye İstatistik Kurumu, Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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