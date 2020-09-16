ATO Başkanı Baran, sanal olarak gerçekleşen SEDEC 2020'de konuştu - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, sanal olarak gerçekleşen SEDEC 2020'de konuştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Pandemi nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu sürece rağmen savunma sanayimizin dünyadaki başarısı göğsümüzü kabarttı" dedi.

ATO Başkanı Baran, sanal olarak gerçekleşen SEDEC 2020'de konuştu, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Pandemi nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu sürece rağmen savunma sanayimizin dünyadaki başarısı göğsümüzü kabarttı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (SSI) destekleriyle Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortama taşınan SEDEC 2020 Anayurt, Sınır ve İç Güvenlik Sistemleri etkinliği, savunma ve güvenlik sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi. SEDEC 2020'nin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin uzun yıllar dışa bağımlı olan savunma sanayiinde artan cirosu, yükselen ihracat performansı ve Ar-Ge odaklı yatırımlarla büyük gelişme kaydettiğini dile getirerek, "Bu süreçte Ankara da savunma sanayinin üssü ve dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin çoğunun merkezi Ankara oldu. Pandemi nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu sürece rağmen savunma sanayimizin dünyadaki başarısı göğsümüzü kabarttı" dedi.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde yer alan Türk şirketi sayısının 5'ten 7'ye yükseldiğini hatırlatan Baran, bu şirketlerden Ankara merkezli olanların sayısının da 4'ten 6'ya çıktığını söyledi. Baran, "Askeri haberleşme, radar, elektronik harp gibi alanlarda ürün geliştiren savunma sanayimizin ve Başkentimizin göz bebeği Aselsan 48'inci sıradan listeye girdi ve tarihte ilk 50 arasında yer alan ilk şirketimiz oldu. TUSAŞ, Roketsan, STM'nin de yer aldığı listeye bu yıl ilk kez ilimizden FNSS ve Havelsan şirketleri de girdi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın savunma yan sanayiinin lokomotifi ve üretim üssü olarak da öne çıktığını belirten Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Türk sanayinin yerlileşmesine yönelik çabaları desteklediğimizi belirtmek isterim. Ankaramızı ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya ve sizlerle iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Odamızın kapıları sizlere her zaman açıktır" açıklamasında bulundu.

Açılışa Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naki Polat, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan da katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, sanal olarak gerçekleşen SEDEC 2020'de konuştu - Son Dakika Ekonomi

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