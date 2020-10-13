Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, 'Sigorta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, 'Sigorta Haftası'nı kutladı

13.10.2020 11:59
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, 'Sigorta Haftası'nı kutladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün işlerinin devamı ve risk yönetimi açısından sigorta sektörünün önem taşıdığını belirterek, "Sigorta sektörü üretim ve yatırımı güvence altına alarak, ekonomiler için bir nevi kaldıraç görevi üsteniyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün işlerinin devamı ve risk yönetimi açısından sigorta sektörünün önem taşıdığını belirterek, "Sigorta sektörü üretim ve yatırımı güvence altına alarak, ekonomiler için bir nevi kaldıraç görevi üsteniyor. Pandemi sırasında reel sektör üretim ve yatırımın devamı için bu kaldıraçtan yararlanabilir" dedi.

ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri, "Sigorta Haftası" nedeniyle ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Mayıs ayında kutlanan ancak pandemi nedeniyle önce Eylül ayına daha sonra da Ekim ayına ertelenen Sigorta Haftası'nı kutladı. Sigorta sektörünün ülkelerin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını kaydeden Baran, "Hayatımızın her alanı sigorta kapsamına giriyor. Reel sektör sigorta aracılığıyla işini, yaptırımlarını güven altına alıyor" dedi.

ATO'nun Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin sektörü etkin bir şekilde temsil ettiğinin altını çizen Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak meslek gruplarını temsil ederek komitelerimizde görev alan üyelerimiz, sektörlerinin gelişimi için önemli çalışmalara imza attı. Geçmişte Sigorta Acenteleri'nin KOBİ kapsamına alınması konusundaki çabalarımız sonuç verdi. ATO olarak bir ilke imza atarak gerekli şartları taşıyan bütün üyelerimizi "Ferdi Kaza Sigortası" ile güvence altına alarak farkındalık oluşturduk. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDM) kurulması yönünde büyük çaba harcadık. Sektörün hangi sorunu gündemimize geliyorsa, çözümü için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Türkiye'de sigortacılık sektörü gelişmeye açık"

Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel de sigortacılık sektörünün Türkiye'de gelişmeye açık bir alan olduğunu belirterek, "Finansal sistem içinde sigorta sektörünün payı dünyada yüzde 50 ile 70 arasında bulunuyor. Bu oran ülkemizde henüz yüzde 10'a bile yaklaşmadı. Ülkemizde sigorta sektörü gelişmeye açık bir sektör. Bu alanda alınacak daha uzun yollarımız var" diye konuştu.

Sigortanın bir masraf değil ihtiyaç olduğunu kaydeden Yücel, sigorta yaptırırken acenteleri tercih eden vatandaşların, sigorta sonrası hizmetleri de acentesinden güven ve rahatlıkla alabileceğini söyledi. Yücel, komite olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Baran'a bilgi verdi. - ANKARA

Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, 'Sigorta Haftası'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Sigorta, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, 'Sigorta Haftası'nı kutladı - Son Dakika Ekonomi

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