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ATO Başkanı Baran, Sigorta Haftasını kutladı

2 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sigorta bilincinin artması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılan Sigorta Haftası'nı kutladı.

ATO Başkanı Baran, Sigorta Haftasını kutladı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sigorta bilincinin artması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılan Sigorta Haftası'nı kutladı. Baran, "Özel sektörün risk yönetimi yapabilmesi için büyük önem taşıyan Sigorta Sektörü ekonomik büyümesinde de rol oynuyor" dedi.

ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, 'Sigorta Haftası' nedeniyle ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Baran, sigorta sektörünün ekonomiler için büyük anlam taşıdığını ve ekonomik büyümede önemli rol oynadığını söyledi. Hayatın her alanının sigorta kapsamına girdiğini kaydeden Baran, "Özel sektör sigorta aracılığıyla yatırımlarını, işini güvence altına alıyor. Aksi halde, büyüme ve gelişmeden söz etmek mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

Baran, ATO olarak bir ilke imza atarak gerekli şartları taşıyan bütün üyeleri "Ferdi Kaza Sigortası" ile güvence altına aldıklarını belirterek, "Hayatın ve ticaretin devamı için üyelerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Baran, sigorta sektörüne her zaman önem verdiklerini belirterek, Sigorta Acenteleri'ni KOBİ kapsamına aldırmalarının bu önemin göstergesi olduğunu söyledi.

" Türkiye'de sigortacılık sektörü gelişmeye açık"

Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel de konuşmasında, finansal sistem içinde sigorta sektörünün payının dünyada yüzde 50 ile 70 aralığında bulunduğunu, Türkiye'de ise yüzde 4,5 seviyesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sigortacılık sektörü gelişmeye açık. Bu alanda gidecek çok yolumuz var" dedi. Sektörün gelişmiş ülkelerde ekonominin en büyük kaldıracı konumunda olduğuna dikkat çeken Yücel, sigortacılık mesleğinin de uzun süre varlığını sürdüreceğini söyledi.

Sigorta yaptırırken acenteleri tercih eden vatandaşların, sigorta sonrası hizmetleri de acentesinden güven ve rahatlıkla alabileceğini kaydeden Yücel, "Sigorta masraf değil ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Baran ve komite üyeleri daha sonra "Sigorta Haftası" dolayısıyla ATO hizmet binasında kurulan standı ziyaret etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
Türkiye, Ankara Ticaret Odası, Sigorta, Ekonomi
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