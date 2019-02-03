Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı

ATO Başkanı Baran: Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı

17 dakika önce

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor.

ATO Başkanı Baran: Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı, System.String[]
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 

Türkiye, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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