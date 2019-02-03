ATO Başkanı Baran: Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor." dedi.

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