ATO Başkanı Baran sürdürülebilir kalkınmada kadın girişimcilerin önemini vurguladı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de kadın girişimcilik oranının yüzde 11 düzeyinde olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm alanında aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olabilecektir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) öncülüğünde başlatılan ve Avrupa Birliği'nce finanse edilen, kısa adı "Aktif Kadın, Eşit Temsil" olan "İş Dünyasında Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Aktif Katılımının Sağlanması İçin Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsiliyetinin Artırılması Projesi"nin açılış toplantısına çevrim içi olarak katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, kadınların siyasetten, bilime, iş dünyasından eğitime, kültür sanattan, spora kadar her alanda başarılara imza attıklarının bildirdi.

Türklerin gelenek ve göreneklerinde kadının erkekle her zaman eşit görüldüğüne dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Bugün de hemen her alanda üstlendikleri görevler ile yarınlarımızın teminatı oluyorlar. Kadınların, bulundukları alanlarda erkeklerden çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Hangi kademelerde görev yapıyorlarsa o alanı güzelleştirip, zenginleştirmekle kalmıyor, başarıdan başarıya taşıyorlar. Kadınlar, yaptıkları her işte 'Kadın isterse her şeyi yapar' sözünü kanıtlıyorlar."

İş yaşamındaki başarılarına rağmen girişimci kadın sayısının yüzde 11 düzeyinde kaldığını belirten Baran, "Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm alanında aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.