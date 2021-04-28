ATO Başkanı Baran'dan "kapanma desteği" talebi - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan "kapanma desteği" talebi

28.04.2021 12:21
ATO Başkanı Baran'dan

Üç haftalık tam kapanma sürecinin yükünün hizmet sektörünün omuzlarında olduğunu belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesini talep etti.

Üç haftalık tam kapanma sürecinin yükünün hizmet sektörünün omuzlarında olduğunu belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesini talep etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada pandeminin başından bu yana yaşanan sürece bakıldığında pandemiyle mücadelede kapanmaların yükünün hizmet sektörünün omuzlarında olduğunu belirtti. Baran, "İşletmeler pandemiyle mücadele sürecinin başlangıcında temin ettikleri kredilerin geri ödemelerinde, devlete karşı ertelenen yükümlülükleri yerine getirmede sorun yaşıyor. Bu işletmelerimizin desteğe ihtiyaçları devam ediyor" diye konuştu.

Baran, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin ayakta kalabilmesi için yeni desteklere ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele edildiğini hatırlatan Baran, "Pandemi sürecinde aktif olarak çalışanlarla kapanmak zorunda kalan işletmelerimiz arasında ekonomik dengesizlikler oluştu. Bu durum psikolojik sonuçlar doğuran sosyal bir yara halini almadan yeniden denge sağlanmalıdır" dedi.

Baran, hükümetin basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağladığı kira ve gelir kaybı desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzun vadeli düşük faizli kredi talebi

Pandeminin başlangıcında finansman ihtiyaçlarını gidermek için işletmelerin kredi kullandığını hatırlatan Baran, geri ödemelerinde sorun yaşanan krediler için yeniden yapılandırma imkanı getirilirken, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uzun vadeli, belirli bir süre geri ödemesiz ve düşük faizli yeni destek paketleri sunulması gerektiğini ifade etti. Tam kapanma sürecinde işletmelerin kapalı, bankaların açık olacağını kaydeden Baran, vadesi gelen çek ve senetlerin ödemelerinin bayram sonrasına ertelenmesi gerektiğini belirtti. Baran, pandemi sürecinde paket servis ile ayakta kalmaya çalışan restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin yemek sipariş sitelerine ödedikleri komisyonların da düşürülmesi gerektiğini kaydetti. Baran, ciro kaybı yaşayan işletmelerin elektrik, su ve doğalgaz gibi sabit giderlerini ödemekte bile zorlandığını belirterek, bu konunun da destek kapsamına alınabileceğini ifade etti. Ekonominin bir bütün olduğuna dikkat çeken Baran, devlet desteklerinde esnaf ve tacir ayrımının ticari hayatın gereklerine uygun düşmediğini de dile getirdi. Baran, zincir marketlerin pazar günü faaliyetlerini sürdürmeyecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, kapanma döneminde gıda dışı ürün satılmamasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

ATO Başkanı Baran'dan kapanma desteği talebi

Ankara Ticaret Odası, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan 'kapanma desteği' talebi - Son Dakika Ekonomi


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