ATO Başkanı Baran, Vali Şahin ile Şaşmaz'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran, Vali Şahin ile Şaşmaz'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, Vali Şahin ile Şaşmaz'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

ATO Başkanı Baran, Ankara Valisi Şahin ile birlikte Şaşmaz Oto Sanayi Sitesini ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, Vali Şahin ile Şaşmaz'da incelemelerde bulundu, System.String[]

ATO Başkanı Baran, Ankara Valisi Şahin ile birlikte Şaşmaz Oto Sanayi Sitesini ziyaret etti.


Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları, Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Üyeleri ile birlikte Etimesgut ilçesinde bulunan ve 4 bin dükkanın faaliyet gösterdiği, Ankara'nın en büyük sanayi sitesi olan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.


Vali Şahin ve ATO Başkanı Baran, sanayi sitesinde bulunan oto tamircisi, kaportacı, boyacı, elektrikçi, anahtarcı, lastikçi gibi iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, çalışanlar ve firma sahipleriyle sohbet etti. Ankara nüfusuna oto sanayi konusunda hizmet veren firmaların sektörel ve bölgesel sorunlarını dinleyen Vali Şahin ve Başkan Baran, Ankara Oto Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.


Şahin ve Baran'ın ziyaretine, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, ATO 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları, Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Recep Atmaca, Komite Başkan Yardımcısı Adem Soylu ile Komite Üyeleri İbrahim Ayhan, Yavuz Vural, Elvan Tetik eşlik etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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