ATO, Organize Sera Bölgesi kuracak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, çiçekçilik sektörünün ekonomiye katkısının daha da artırılmasını istediklerini belirterek, "Organize Sera Bölgesi" kurulması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ilgili üyelerle, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin İncek'te bulunan ve çiçek mezatı olarak faaliyet gösteren merkezini ziyaret etti.

Çiçekçilik sektörünün sorunlarını yakından takip ettiklerini, salgın döneminde yaşadıkları güçlükleri bildiklerini ifade eden Baran, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde sektörün salgın yasakları dışında bırakılarak, faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağladıklarını kaydetti.

Sektörün gelişmesi ve ekonomiye katkısının artmasını istediklerini belirten Baran, "ATO olarak şehrimizde Organize Sera Bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ankara'da böyle büyük bir sera kurularak üretim gerçekleştirilebilmesi hem sektöre hem de ekonomiye katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da Rusya ile Türkiye'yi çiçekçilik sektörü üzerinden karşılaştırarak, Türkiye'ye oranla iklimiyle dezavantajlı bir ülke olmasına rağmen Rusya'da kişi başına 107 avro süs bitkisi ile kesme çiçek harcaması olduğunu bildirdi.

Yılmaz, buradan yola çıkarak Ankara'da her üyenin 1 milyon avro gelir elde edebileceğini hesaplayarak, şunları kaydetti:

"Kamu otoriteleri ve kooperatifler bu konuda olağanüstü yaklaşım sergiliyor. Çok büyük destekler sağlıyor. ATO'nun kayıtsız şartsız desteği var. Ankara'da 500'ün üzerinde aktif çalışan işletmemizle Rusya'daki rakamı yakaladığımızda sektör hak ettiği değere kavuşur."

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen de ATO'nun sektöre verdiği desteklerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Üretici bazında 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründen ekmek yiyor. Yüzde 18'den yüzde 8'e düşen KDV oranının kalıcı hale gelmesi sektörümüzün geleceği için çok önemli." ifadesini kullandı.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı da Türkiye'de 5 bin kayıtlı üyeleri bulunduğunu ve 13 bin müşteri portföyüne sahip olduklarını belirterek, "Sektörümüz 2020'de yüzde 80 ciro kaybı yaşadı. Bu süreçte KDV indirimi sektörü ayakta tuttu. Bu olumlu havanın devam etmesi için yüzde 8 KDV oranının kalıcı olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.