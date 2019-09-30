ATO Başkanı Baran, yeni ekonomi programını değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) son yıllarda ekonomide sağlanan gelişmeleri daha sağlam bir zemine taşıdığını belirterek, "Yeni program güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır" dedi.



ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Değişim Başlıyor" sloganıyla açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Dengeleme ve disiplin döneminin ardından değişim dönemine geçilmesinin önemli olduğunu kaydeden Baran, Yeni Ekonomi Programı ile büyümeyi sürdürmeye yönelik kararlı tutumun sergilendiğini ifade etti. Baran, şunları söyledi:



"Ekonomimizde döviz kurlarındaki spekülatif artışla başlayan sorunlar yaşadık. Dengelenmeye yönelik alınan tedbirler ve disiplin uygulamaları sürecin, büyük sıkıntılara yol açmadan atlatılmasını sağladı. Yeni Ekonomi Programı'yla ekonomide gelecek üç yılımız için büyüme tercihinin yapıldığını görüyoruz. İthalatı azaltmaya yönelik yerli üretimin desteklenmesinden de büyük memnuniyet duyduk. KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin özetle Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektörün desteklenmesi, hedefe daha hızlı koşmamızı sağlayacaktır. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Reel sektör olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." - ANKARA