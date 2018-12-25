ATO Başkanı Baran: "Yeni Yasal Düzenlemeyle İsteyen Kolaylıkla Konkordato İlan Edemeyecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konkordato anlaşmalarının kötü niyetli bazı kullanıcılar nedeniyle yanlış anlaşıldığını ve istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, yapılan yeni yasal düzenlemeyle isteyenin kolaylıkla konkordato ilan edemeyeceğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konkordato anlaşmalarının kötü niyetli bazı kullanıcılar nedeniyle yanlış anlaşıldığını ve istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirterek, yapılan yeni yasal düzenlemeyle isteyenin kolaylıkla konkordato ilan edemeyeceğini söyledi.



Ankara Ticaret Odası'nın Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği ile birlikte düzenlediği "Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması Paneli" ATO Meclis Salonunda yapıldı.



Panelin açılışında, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ve Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Başkanı Avukat Nevzat Türkön birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen ATO Başkanı Gürsel Baran, konkordatonun, mali durumu bozulmuş olan borçluların koruma altına alınarak borçlarını ödeyebilir hale gelmesi amacıyla İcra İflas Kanunu hükümleriyle düzenlendiğini hatırlattı. Konkordato uygulamalarının alacaklıları zor durumda bırakması üzerine gözden geçirildiğini ve kanunla yeniden düzenlendiğini hatırlatan Baran, "Yeni kanunla, borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle eskiden kolayca yapılan konkordato başvuruları zorlaştırıldı. Artık isteyen herkes kolaylıkla konkordato ilan edemeyecek. Yeni düzenlemenin nasıl etkiler ortaya çıkartacağını biz de takip edeceğiz"ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci'nin moderatörlüğünde panele geçildi.



Panelin "Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato" başlıklı ilk oturumunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ermenek ve ATO Bütçe ve Hesapları inceleme Komisyonu Başkanı, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Dr. Hüseyin Özer konuşma yaptı.



"Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması" başlıklı ikinci oturumda da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Dr. Zuhal Bereket Baş konuşma gerçekleştirdi. Panel dinleyicilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - ANKARA

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