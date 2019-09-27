Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: "Yerli üretim cihazlarımızın fuarda yer almasından mutluluk duydum"
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ATO Başkanı Baran: "Yerli üretim cihazlarımızın fuarda yer almasından mutluluk duydum"

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, '31. Uluslararası Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik, Saç, Ürün ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, '31. Uluslararası Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik, Saç, Ürün ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarın uzun bir aradan sonra Ankara'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Yerli üretim cihazlarımızın fuarda yer almasından mutluluk duydum" dedi.


ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen fuarda, ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin açtığı standı ziyaret eden Baran, Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu'ndan fuar hakkında bilgi aldı. Fuarda sergilenen marka ve ürünleri inceleyen Baran, uzun bir zaman sonra bu fuarın Ankara'da düzenlenmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Baran, "Sektörün lider firmaları, dünyaca ünlü markalar ve profesyonel isimler tecrübelerini Başkent'e taşıdı. Ankara'mız Türkiye'nin her bölgesine olan yakınlığı ile Türkiye'nin de merkezi durumunda. Bu avantajımız ile hem ülkemizden hem de yurt dışından fuara gelecek ziyaretçi sayılarımızı artırabilir, ülkemizde sağlık ve güzellik turizminin gelişmesine katkı sağlayabiliriz" dedi.


Yerli ürün ve cihazların fuarda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Şehrimizde üretilen cihazların tanıtım ve pazarlaması açısından bu fuarın fırsat olduğunu düşünüyorum. Her alanda yerli ve milli üretimi desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.


Güzellik ve bakım sektörüne ilişkin yeni teknolojilerin, ürün ve hizmetlerin ziyaretçilerle buluştuğu Fuar, 29 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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