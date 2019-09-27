ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'ı ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun ve beraberindekilerle Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baran, kadim medeniyetlerin olduğu topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bakanımız ile birlikte birkaç gün burada olacağız. Şehrin stresli ortamından da kurtulmuş olacağız. Bu toprakları daha yakından tanıyarak gittiğimizde bir Erzincan'ın neferi olarak Ankara'da bayrağı dalgalandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Çoşkun ve ATO heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlimizde bir dizi temas ve incelemelerde ve turistik gezilerde bulunacaklar. Erzincan'ın bilinirliğini, tanınırlığını artıracağını inandığımız önemli bir faaliyet. Erzincan'ın yatırım ortamı ile ilgili kendilerine bilgi vereceğiz ve Erzincan'ımıza özellikle yatırıma beklediğimizi ifade edeceğiz." diye konuştu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu da ziyaret eden Baran, burada beraberindeki heyetle kent ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, beraberindeki heyet ile daha sonra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.