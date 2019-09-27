Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'da
Son Dakika Güncel Haber

ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'da

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'ı ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'da, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'ı ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun ve beraberindekilerle Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baran, kadim medeniyetlerin olduğu topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bakanımız ile birlikte birkaç gün burada olacağız. Şehrin stresli ortamından da kurtulmuş olacağız. Bu toprakları daha yakından tanıyarak gittiğimizde bir Erzincan'ın neferi olarak Ankara'da bayrağı dalgalandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Çoşkun ve ATO heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlimizde bir dizi temas ve incelemelerde ve turistik gezilerde bulunacaklar. Erzincan'ın bilinirliğini, tanınırlığını artıracağını inandığımız önemli bir faaliyet. Erzincan'ın yatırım ortamı ile ilgili kendilerine bilgi vereceğiz ve Erzincan'ımıza özellikle yatırıma beklediğimizi ifade edeceğiz." diye konuştu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu da ziyaret eden Baran, burada beraberindeki heyetle kent ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, beraberindeki heyet ile daha sonra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ankara Ticaret Odası, Ruhsar Pekcan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 16:37:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Erzincan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]