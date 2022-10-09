ATO Başkanı Baytemür, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki Gözlemlerini Anlattı: "Böyle Gerekli Olmayan Ama Büyük Ölçekli Bir Şeyin Açılması Daha Başka...

Haber: MERVE GÜVEN - Kamera: FURKAN ERDEM

Ankara Tabip Odası (ATO), Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı gerekçesi ile Ankara'da kapatılmak istenen eğitim ve araştırma hastaneleri ile Etlik Şehir Hastanesi'ndeki durumu gözlemledi. ATO Başkanı Muharrem Baytemür, "Dışkapı Yıldırma Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi şu anda çok atıl durumda, poliklinik sayısı yarıya inmiş durumda. Dışkapı'da günde bir ya da iki ameliyat ancak yapılıyor. Sami Ulus'ta da kardiyoloji uzmanı var, cihaz yok. Şehir Hastanesi'nde hasta odalar bayağı büyük, konforlu; doktor odasında pencere, lavabo yok. Hastanın muayene için geldiğinde oturtulacağı bir iskemle olmuyor. Bu tabloda Etlik Şehir Hastanesi. Açılma, kurdelenin kesilmesi değil. Böyle gerekli olmayan ama büyük ölçekli bir şeyin açılması daha başka planlama gerektiriyor" dedi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun, Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınması amacıyla kapatılması planlanan, ama kapatma işlemi kısmen ya da tamamen durdurulan eğitim ve araştırma hastanelerinde yaptıkları incelemeleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

ATO Başkanı Baytemür, hastanelerdeki duruma dair şunları söyledi:

"UZUN SÜREDİR ANKARA HALKINA HİZMET VEREN HASTANELERE BAKIM YAPILMAMIŞ, BİR NEVİ HAZIRLANMIŞ YANİ ETLİK ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK DUYGUSUYLA"

"Dışkapı Yıldırma Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi şu anda çok atıl durumda, poliklinik sayısı yarıya inmiş durumda. Asistanlardan imza ile Etlik Şehir Hastanesi'ne geçmeleri için dilekçe toplanmış; kimlerin geçip kimlerin kalacağı. Hocaların, uzmanların, neye göre belirlendiği belli olmayan listelerle bir kısmı Etlik Şehir Hastanesi'ne gitmiş, bir kısmı Dışkapı'da kalmış. Bazı bölümlerin, -aslında bunu firmanın karşılaması lazım- cerrahi setleri dahil, fizik tedavinin aletleri dahil şehir hastanesine gönderilmiş. Şu anda Dışkapı'da günde bir ya da iki ameliyat ancak yapılıyor. Daha önce asistanların çalışması aylık yapılıyordu, nöbet çalışma listesi şu anda haftalık yapılıyor. Önümüzdeki hafta Etlik'te mi Dışkapı'da mı olacakları belli değil. Ankara halkının -aynı şey Sami Ulus için de geçerli- geniş bir kesimi, yaklaşık 20 gündür sağlık hizmeti alamıyor. Böyle kaotik bir tabloyu Ankara'da hiç görmedik. Uzun süredir Ankara halkına hizmet veren hastanelere bakım yapılmamış, bir nevi hazırlanmış yani Etlik şehir Hastanesi açılacak duygusuyla, bu planlamayla.

"BİZ ATO VE TTB, BÜTÜN BİLGİ BİRİKİMİMİZİ KOŞULSUZ SUNMAYA HAZIRIZ"

Sami Ulus'ta da kardiyoloji uzmanı var, cihaz yok. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Sami Ulus'a görevlendirilen pratisyen hekimin acile görevlendirilmeleri hala iptal edilmedi. Çocuk acil serviste, mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim arkadaşlar görev yapıyor. Asistanlar normalde acil nöbetini 12 saatte bir tutuyor, hastane ikiye bölündüğü için 24 saate çıkmış durumda. Biz ATO ve TTB, bütün bilgi birikimimizi koşulsuz sunmaya hazırız. Özellikle Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapatılması düşünülen hastanelerimizin kapatılmaması, yoksul insanların kolay ulaştığı hastanelerin güçlendirilerek hizmete devam etmesi lazım.

"AÇILMA, KURDELENİN KESİLMESİ DEĞİL. BÖYLE GEREKLİ OLMAYAN AMA BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR ŞEYİN AÇILMASI DAHA BAŞKA PLANLAMA GEREKTİRİYOR"

Etlik Şehir Hastanesi'ne, bir kliniğin eğitim yapabilmesi için Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor, henüz öyle bir onay verilmemiş durumda. Buna rağmen eğitici kadrosu fiili olmayan durumda, gönderilmiş. Şehir Hastanesi'nde hasta odaları bayağı büyük, konforlu; doktor odasında pencere, lavabo yok. Hastanın muayene için geldiğinde oturtulacağı bir iskemle olmuyor. Bu tabloda Etlik Şehir Hastanesi. Açılma, kurdelenin kesilmesi değil. Böyle gerekli olmayan ama büyük ölçekli bir şeyin açılması daha başka planlama gerektiriyor. Şu an Ankara'nın problemini çözmesi düşünülen şekilde açılması değil, sağlık hizmetlerinin alınmasını engelleyen bir noktaya dönmüş durumda. Bir an önce düzeltilmesi gerekiyor."

Coşkun da kapatılmak istenen hastanelerdeki ve Etlik Şehir Hastanesi'ndeki durumu şu cümlelerle anlattı:

"ARKADAŞLARIMIZ GİTTİLER, ALETLERİN NASIL ÇALIŞTIĞINI GÖRMEDEN HASTA BAKMAYA BAŞLADILAR"

"Dosya, büyük aletler yok. Bir iki poliklinik yapılabilecek aletler var, oraya giren hastalara tetkiklerin de yapılması gerekiyor, otobüslerle şehir hastanesine gönderiliyor. 'Ulucanlar kapatılmadı' deniyor ama orada yapılan bir şey yok. Etlik Şehir Hastanesi'nde de ayrı sorunlar var, apar topar taşınıldığı için hekimler yeterli simülasyon yapamadılar. Aletler yeni, onlara alışmak gerekiyor. Onların dilinden anlamak gerekiyor. Ciddi kaos ortamı. Arkadaşlarımız gittiler, aletlerin nasıl çalıştığını görmeden hasta bakmaya başladılar. Sürekli bir inşaat hali var, aletlerde düzelmeme, personelin ortada dolaşması, bir yerlerin tamir edilmesi durumu var. Eksikler tek bir hatta (999 numaralı hat) söyleniyor ve firmadan o eksiklerin gelmesi ciddi zaman alıyor. Mobilyalar eksik. Ulucanlar'dan bir hasta taşıma söz konusu. Orasının açık olduğu duyurulduğu için hastalar oraya da gitmeye devam ediyorlar. Kaos devam ediyor.

"NASILSA TAŞINACAĞIZ DİYE ONKOLOJİ HASTANESİ'NE BİRTAKIM MALZEMELERİN ALIMI YAPILMAMIŞ"

Onkoloji Hastanesi'ndeki hekimler, 'Onkoloji Hastanesi kapatılmasın, onkolojik hastalar için tanı ve tedavi merkezi olarak korunsun ve asistanlık eğitimi de bu yaklaşımla yapılsın' diyorlar. 'Nasılsa taşınacağız' diye Onkoloji Hastanesi'ne birtakım malzemelerin alımı yapılmamış, eksik görüntüleme yöntemleri, ameliyathanelerin düzeltilmesi, malzemelerin tamamlanması gibi ihtiyaçları var. Hastane binasının yenilenmesi ve güçlendirilmesini istiyor hekimler, hasta odalarının konforunun artırılmasını istiyorlar çünkü şu anda 4 kişilik odalar söz konusu ve onkoloji enstitüsüne dönüştürülmesini istiyorlar."