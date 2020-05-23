ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramlarda manevi değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk...

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramlarda manevi değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım." ifadesini kullandı.

Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milleti ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların, dini ve kültürel olarak büyük anlam taşıdığına işaret eden Baran, bayramın herkes için sağlıklı ve güzel günlerin habercisi olmasını diledi.

Baran, bayram günlerine erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını da belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde ramazan ayı, her zamankinden daha fazla kenetlenip dayanıştığımız bir ay oldu. Ramazan'ın huşusu, paylaşmanın bereketiyle gönüllerimizi sardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramda değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Milletimizin harcını teşkil eden manevi tutkalı gönüllerimizde hissetmeliyiz. Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım. Milletimizin her ferdiyle gönül gönüle kalpten inanarak, oku daha ileriye atmak için bu günleri geçici bir geriye çekilme süreci olarak görelim."

Ankara Ticaret Odası, Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı 2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler         
13:03
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi         
12:55
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor         
12:54
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü         
12:27
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi         
12:24
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?         
12:20
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
12:10
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 17:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]