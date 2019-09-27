ATO Başkanı Gürsel Baran: Vergiler kredi kartıyla ödensin
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ATO Başkanı Gürsel Baran, "Kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır.
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:01
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