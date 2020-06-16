ATO Başkanı Menevşe: "Üyelerimiz korona tedbirlerini alıyor" - Son Dakika

ATO Başkanı Menevşe: "Üyelerimiz korona tedbirlerini alıyor"

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, üyelerinin korona virüse karşı tedbir aldığını belirterek, sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

ATO Başkanı Menevşe:

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, üyelerinin korona virüse karşı tedbir aldığını belirterek, sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.


ATO Başkanı Atila Menevşe, yaptığı açıklamada, sosyal medyada, üyelerinin de içinde bulunduğu bazı firmaların çalışanlarında korona virüsü tespit edildiği bu yüzden kapatıldığı yönünde asılsız paylaşımlar yapıldığını ifade ederekek, "Bu tür haberler resmi kaynaklar tarafından açıklanmayan, dedikodu mekanizmasının işletilmesi ile hayata geçirilen haberlerdir. Şunu açık bir şekilde ifade etmeliyim. Pandemi süresince ulusalda Sağlık Bakanlığı, yerelde de Adana Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz şeffaf bir şekilde çalışma yürüttüler yürütmeye de devam ediyorlar. Bu tür mesnetsiz haberler bu başarılı çalışmalara gölge düşürmektedir. Resmi olmayan hiç bir açıklamaya itibar etmeyelim. Pandemi ile ilgili tüm duyurular resmi kurumlarımızca vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Bunun dışındaki tüm haberler asılsız ve 3 aydır durma noktasına gelmiş olan ekonomimize ciddi zararlar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Elbette alınması gereken tedbirleri bireyler gibi kurumlarımızda almak zorundadır, bu işin şakası yok" dedi.


Her sektörün alması gereken tedbirleri üyeleriyle paylaştıklarını belirten Menevşe, şunları kaydetti:


"Bu dönem gerçekten çok önemli. Birinci dönem bitti ve bunu dünyaya örnek olacak bir şekilde başarıyla atlattık. Fakat ikinci dönemin de en az birinci dönem kadar önemli olduğunu hep söylüyoruz. Maskemizi hep takacağız, el hijyenimize dikkat edeceğiz, mesafemizi koruyacağız ve bir mekana girdiğimizde gruplar halinde değil, sohbeti de kısa tutmamız gerekiyor. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren, özellikle gıda sektöründe çalışanlar kendisini hastane çalışanı gibi düşünmelidir. Hasta odasına girmeden eller nasıl dezenfekte ediliyorsa, çıkarken de nasıl yıkanıyorsa bu uygulamanın buralarda da yapması gerekiyor. Bizleri yeni normal hayat zorluyor olabilir ama bizlerin ve sevdiklerimizin hayatı için bunları yapmak ve buna alışmak zorundayız. Tedbirlerin gevşetilmesi korona virüsü bitti anlamına gelmemeli. Mücadelemiz hala devam ediyor. Mücadele bitmedi. Sadece kontrollü normalleşme sürecine geçtik." - ADANA

Ankara Ticaret Odası, Atila Menevşe, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:03 Kaynak: İHA

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