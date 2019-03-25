ATO Başkanı'ndan 'yerli ve milli' sitem: Kamu tarafında desteklenmiyor
1 saat önce
ATO Başkanı Baran, "Sayın Cumhurbaşkanı her yerde yerli ve milli üretim diyor.
ATO Başkanı Baran, "Sayın Cumhurbaşkanı
her yerde yerli ve milli üretim diyor. Devlet kamu alımlarını yabancı firmalar üzerinden yapıyorsa firmalar nasıl güçlenir? İş makinesı alımını yapan askerimiz Japon
firmasını tercih etti. Yerli ve milli söylemi kamu tarafından desteklenmiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:29
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