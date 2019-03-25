Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı'ndan 'yerli ve milli' sitem: Kamu tarafında desteklenmiyor

ATO Başkanı'ndan 'yerli ve milli' sitem: Kamu tarafında desteklenmiyor

1 saat önce

ATO Başkanı Baran, "Sayın Cumhurbaşkanı her yerde yerli ve milli üretim diyor.

ATO Başkanı'ndan 'yerli ve milli' sitem: Kamu tarafında desteklenmiyor , System.String[]
ATO Başkanı Baran, "Sayın Cumhurbaşkanı her yerde yerli ve milli üretim diyor. Devlet kamu alımlarını yabancı firmalar üzerinden yapıyorsa firmalar nasıl güçlenir? İş makinesı alımını yapan askerimiz Japon firmasını tercih etti. Yerli ve milli söylemi kamu tarafından desteklenmiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:29 

Baran Sayın, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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