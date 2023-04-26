10 yıllık koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödemişti - Son Dakika
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10 yıllık koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödemişti

26.04.2023 16:11

Ankara'da koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürülen eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, "Babam, şüphelinin yaklaşık 1.5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek(73), dün akşam Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 YILDIR YANINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, şüpheli Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam 2 milyon lira borcunu ödemişti

"BABAM 1,5-2 MİLYON TL BORCUNU ÖDEDİ"

Babasının şüpheli Güngör'e oldukça güvendiğini ve bu nedenle şahsi işlerini de onun yaptığını belirten Aypek şunları söyledi: "Ankara'da müteahhitlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için, güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim. Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.

Koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam 2 milyon lira borcunu ödemişti

"BANA 'BU KONUYA KARIŞMA' DEDİ"

Ben, bu şahıs hakkında duyduklarımı babama söyleyerek dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim. Babam, şüphelinin uzun yıllardır yanımızda çalıştığını söyleyerek, çevremizdeki insanların duymasının hoş olmayacağını belirtti. Bu konuya karışmamam gerektiğini söyledi. Olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan şüphelinin oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam 2 milyon lira borcunu ödemişti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • ihsan han: karışma dediyse eğer ki ödeme yapmıssa onceden demekki bu öldüren adam bu olen adımn tetikçisiydi. aslanı evde beslemek zordur. aç kaldığında sahibini yiyebilir. Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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Ankara Ticaret Odası, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yıllık koruması tarafından öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödemişti - Son Dakika


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