ATO, Başkent Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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ATO, Başkent Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim-öğretim ve öğrenci yaz dönemi stajı konusunda iki ayrı protokol imzalandı.

ATO, Başkent Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim-öğretim ve öğrenci yaz dönemi stajı konusunda iki ayrı protokol imzalandı.


Protokollere ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal imza attı. ATO Başkanı Baran, imza töreninde yaptığı konuşmada ATO ile Başkent Üniversitesi arasında 22 Ocak tarihinde daha genel çerçeveli bir protokol imzalandığını hatırlatarak, imzalanan iki yeni protokolün sağlayacağı katkılara değindi. ATO yönetimi olarak çalışanların ve organ üyelerinin gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirten Baran, "Organ üyelerimizin de yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerine devam etmelerinin kendiişlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başkent Üniversitesi öğrencilerinin odamızda staj imkanı bulması da eğitimin pratikle birleşmesi açısından faydalı olacaktır" dedi.


Rektör Haberal ise, üniversite, sanayi ve sektör iş birliği olmadan projelerin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirterek, ATO ile imzalanan protokolün bu konuda önemli katkılar sağlayacağını söyledi.


ATO ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü"ne göre Başkent Üniversitesinde tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen veya uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına katılmak isteyen ATO personeli ya da organ üyeleri üniversiteye kayıtlarını indirimli yaptırabilecek. "Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği Protokolü"ne göre ise Başkent Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Ticari Bilimler ve Hukuk Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını yaz dönemlerinde Ankara Ticaret Odası'nda üç dönem halinde yapabilecek.


Protokol imza törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci ve Nuh Acar, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın katıldı. - ANKARA

Başkent Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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