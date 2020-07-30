ATO başkentin değerlerini Kurban Bayramı için hazırlattığı filmle tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), başkentin tarihi ve kültürel merkezleriyle coğrafi işaretli ürünleri ve markalarını, Kurban Bayramı için hazırlattığı filmle tanıttı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın Kurban Bayramı dolayısıyla #vuslATOlsun etiketiyle yayınlanmak üzere hazırlattığı film, 1 dakika 38 saniye sürüyor.

Ankara'nın zengin ve köklü geçmişinden unsurların yer aldığı film, Anıtkabir, Beştepe Millet Camii ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aynı karede yer aldığı görüntü ve ezan sesiyle başlıyor.

Film, ATO'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla bastırdığı "Asırlık Ankaralı İyi ki Geldin" temalı 2020 yılı takviminden bayram günü sayfasını koparan bir çocuğun babasıyla Ahi Elvan Camii'nde bayram namazına gittiği sahneyle devam ediyor.

Ankara'nın en eski ticaret bölgesi olan Samanpazarı'nda bir dükkanın kepengini açan dede ve torununun yanı sıra kurban için süslenmiş bir koçla ilgilenen çocuğun görüntüleri de filmde yer alıyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve marka haline getirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüten ATO, tanıtım filminde bu ürünlere de yer verdi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara döneri ve Çubuk turşusu yiyen ailenin, hastanede tedavi görürken şifa bulmak için Agat taşına dokunan yaşlı teyzenin, Ankara Hali'nde tezgahlarda sergilenen Kalecik Karası üzümünün ve Ankara simidinin yer aldığı görüntüler filmde dikkati çeken sahneler arasında bulunuyor.

Başkentle özdeşleşmiş markalara da yer verilen filmde, Ankaragücü'nün renkleriyle yapılan maskelerin olduğu ve Gençlerbirliği bayrağının yer aldığı sahneler göze çarpıyor.

Filmde, mahalle berberinde bayram tıraşı olan çocuğun görüntüleriyle bayram geleneklerine atıfta bulunulurken, şehit çocuğunun babasının mezarı başında asker giysisiyle selam vermesi dikkati çekiyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın, babası merhum Hacı Suat Sai Baran'ın mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktığı sahnelere de yer verilen film, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi kabul edemeyen yaşlıların görüntüleri ve "Kavuşmaya çok az zaman kaldı." ifadesiyle sona eriyor.

Filme "https://youtu.be/4WrsyDZsM9c" adresinden erişilebiliyor.