Son Dakika Haberleri: ATO bayram tatilinin uzatılmamasını istedi
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ATO bayram tatilinin uzatılmamasını istedi

48 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatil sürelerinin üretim ve ticareti kesintiye uğrattığını belirterek, "Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım.

ATO bayram tatilinin uzatılmamasını istedi, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatil sürelerinin üretim ve ticareti kesintiye uğrattığını belirterek, "Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım." ifadesini kullandı.
Baran, yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinde turizm bölgelerinde ekonomik hareketliliğin arttığına ancak kentlerde üretim ve ticaretin kesintiye uğradığına dikkati çekti.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışındaki sektörlerde iş hacmini daraltacağının altını çizen Baran, şunları kaydetti:
"Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım."
Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunun ifade ederek, tatil sürelerinin ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmasını talep etti.
Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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