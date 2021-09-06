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ATO'da "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi" belgeseli için gala gösterimi düzenlendi - Son Dakika

ATO'da "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi" belgeseli için gala gösterimi düzenlendi

06.09.2021 18:06

ATO'da "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi" belgeseli için gala gösterimi düzenlendi ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: "Bağımsızlığın olmadığı bir kentte ekonomi olamaz" "Çorabının birini devlete vermeye hazırlanan bir millet, birden güç olarak yüzde 10'u kadar gücü olmadığı...

ATO'da "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi" belgeseli için gala gösterimi düzenlendi

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz:

"Bağımsızlığın olmadığı bir kentte Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olamaz"

"Çorabının birini devlete vermeye hazırlanan bir millet, birden güç olarak yüzde 10'u kadar gücü olmadığı rakamlarla ifade edilen ülkelere karşı ayağa kalktı"

"Bu iklimde tarihimizden aldığımız enerji ile yeniden ayağa kalkacağımız ruhun adıdır Ankara"

"Bir kentin çocukları, o kentin hikayesini satın almazsa, yetişkinleri de duyarsız kalırlar"

ANKARA - Ankara Ticaret Odası'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısını yaşatmayı amaçlayan belgesel için "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi Belgesi Gala Gösterimi" düzenlendi. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Tarihi ile barışık olan milletler, ekonomik olarak da dirilirler. Bunu da göstermiş olacağız. Ankara Ticaret Odası olarak bu ruhu yaşattığımız sürece bu kentte ekonomi olur. Bağımsızlığın olmadığı bir kentte ekonomi olamaz" dedi.

ATO Meclis Salonu'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısını yaşatmak için yönetmen Tolga Toga tarafından çekilen alınan belgesel için "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi Belgesi Gala Gösterimi" düzenlendi. Gösterime, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz'ün yanı sıra ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çokakaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut burada yaptığı konuşmasında, söz konusu belgesel ile en uzun meydan muharebesi olan savaşı tüm yönleriyle izleyicilere aktarmayı ve Haymana'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolünü 7'den 70'e göstermeyi amaçladıklarını belirterek, "Başka bir deyişle Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin Haymana topraklarında vermiş olduğu bu Kurtuluş mücadelesini, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu için ödenen bedelleri, Haymana'mızın Milli Mücadelenin başından beri verdiği desteği gözler önüne sermeye çalıştık" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır" sözlerini hatırlatan Turgut, "O topraklardan biri olan Haymana; 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla Tarihi Milli Park ilan edildi. Bu tarihten sonra, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış ilçemiz sınırlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalarla binlerce şehidimizin mezarına ulaşılmış, anıt mezarlar yapılmıştır" diye konuştu.

Haymana Belediye Başkanı Turgut, konuşmasına şöyle devam etti:

"22 gün 22 gece süren Muharebenin ilk başladığı tepeye, Mangal Dağı Şehitliğine, 100 yıl sonra ecdadın torunları olarak 23 Ağustos'ta yaptığımız meşaleli yürüyüş ve şehitlerimiz için yaptığımız dualarla başlattığımız programlar, Zaferin ilan edildiği 13 Eylül'de Haymana merkezde yapacağımız kutlamalarla sona erecektir.

Bu etkinliklerimizde en büyük paydaşımız Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Huzurlarınızda Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, bugün burada gösterimini gerçekleştireceğimiz belgeselimize katkılarından ötürü Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, Belgeselimizin galasına ev sahipliğini üstlenen Ankara Ticaret Odası'na ve Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a, Ankara Kent Konseyi'ne, Konsey Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a, Belgeselimizin yönetmeni Tolga Toga'ya ve yapımcısı Halil İbrahim Uçak'a, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın aziz kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlu olsun."

ATO Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'dan başlayan yolculuğunda Ankara'ya geldiği zaman kentteki 5 bin yıllık tarihi üzerine sindirdiğine işaret ederek, "Aynı bugün olduğu gibi bir tabloyla karşılanmıştı. Bu hikaye öyle başlamıştı. 2 gün önce, Polatlı'da kentteki sivil toplum örgütleri, ticaret odaları, Ankara Sanayi Odası, İl Kültür Müdürümüzle, Belediye Başkanımızla Kaymaklarımız, hakimlerimiz, savcılarımız ve 10 bin kişi beraber yürüdüler şehitliğe doğru. Bu kentteki kardeşliğin hukukunu tekrar kıyama kaldırdılar. Bu kent tekrar, hoşgörünün, kardeşliğin başkenti oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında tekrar özümüze döndük. Tekrar kenetlendik. Tekrar kavgalarımızı durdurduk ve tekrar ayağa kalktık" ifadelerini kullandı.

"Çorabının birini devlete vermeye hazırlanan bir millet, birden güç olarak yüzde 10'u kadar gücü olmadığı rakamlarla ifade edilen ülkelere karşı ayağa kalktı"

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılına yakışır bir kardeşlikle tekrar tarihi selamladıklarını dile getiren ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, şunları söyledi:

"Buradan 60 kilometre uzakta Sakarya Köyü. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu köy. 12. grup şehitliğinin hemen önünde toplandık 10 bin kişi. İstiklal diyen aziz şehitlerimizin yanı başından onları andık, dualarımızı ettik. Hep beraber o güne gittik tekrar. Bu kentteki kavgaları durdurduk. Tekrar o günü selamladık. AKK olarak, Türkler artık bitti diyenleri hezeyana uğratan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı selamladık. 100 yıl önce öyle demişlerdi. Tamamdır bu iş demişti Yunan komutanı. Türk artık bitti dedi. Bitti dedikleri yerde Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları tüm Ankaralıları Diriliş Yolu etkinliği ile selamladığımız o etkinlikte ne dediler. Dikmen'de başlayan hikaye, Milli Mücadele'nin karargahı olan direksiyon binasında tekrar haykırdığımız süreç şu idi: Tekalif-i Milliye emirleriyle iki çorabından birini devlete teslim edecek ve çaresiz durumdaki millet tekrar doğru lideri yakaladığı zaman birden dünyanın aslanı olur. Ardından birden dünyanın tamamına itiraz eder hale gelir. Sakarya Meydan Muharebesi budur. Doğru lideri yakaladığı zaman çorabının birini devlete vermeye hazırlanan bir millet, birden güç olarak yüzde 10'u kadar gücü olmadığı rakamlarla ifade edilen ülkelere karşı ayağa kalktı."

"Bu iklimde tarihimizden aldığımız enerji ile yeniden ayağa kalkacağımız ruhun adıdır Ankara"

Yılmaz, 5 bin yıl boyunca tarihin her döneminde Ankara'nın gereğini yaptığını ifade ederek, "100 yıl önce de Sakarya'da gereğini yaptı. Ankara'ya hafife almamak lazım. Ankara'yı çok önemsemek lazım. 5 bin yıldır kırılma anlarının tamamında gereğini yapan bir kenttir burası. Bugün de oluşturduğu bu kardeşlik iklimiyle bütün sosyolojileri aynı masada toplayan bu ahlakla yeniden dirilmenin kentidir Ankara aslında. Bereket ve huzur diye tanımlanan bu iklimde tarihimizden aldığımız enerji ile yeniden ayağa kalkacağımız ruhun adıdır Ankara" dedi.

Kariyerini Milli Mücadele'nin tarihine vakfetmiş bilim inşalarının Ankara'da olduğunu belirterek, "22 gün 22 gecenin finaline doğru geliyoruz. 13 Eylül'de hem Haymana'da hem Polatlı'da hem de Gençlik Parkı'nda büyük final ve tekrar bu kentteki bütün çocuklara direnişin kenti olduğumuzu göstermiş olacağız. Bir daha unutmamak üzere" diye konuştu.

"Bir kentin çocukları, o kentin hikayesini satın almazsa, yetişkinleri de duyarsız kalırlar"

Çocuklara farkındalık süreci yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, "Çünkü bir kentin çocukları, o kentin hikayesini satın almazsa, yetişkinleri de duyarsız kalırlar. Yeniden dirilişimiz için bu kentin bütün çocuklarını o bölgelerin tamamına gezdirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlığın olmadığı bir kentte ekonomi olamaz"

Tarihi tekrar anmanın yanı sıra olayların bir de ekonomi kanadı olduğuna dikkati çeken Halil İbrahim Yılmaz, "Dolayısıyla bu bölgeler tarihiyle yeniden buluştuğu zaman milyonlarca insana ev sahipliği yapacaktır. O köydeki bir tek kadın işsiz kalmayacak. Dolayısıyla tarihi ile barışık olan milletler, ekonomik olarak da dirilirler. Bunu da göstermiş olacağız. Ankara Ticaret Odası'nın bu konu ile alakası ne sorusunun cevabı da budur. Ankara Ticaret Odası olarak bu ruhu yaşattığımız sürece bu kentte ekonomi olur. Bağımsızlığın olmadığı bir kentte ekonomi olamaz" dedi.

Gala gösterimi için düzenlenen tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ATO'da Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi belgeseli için gala gösterimi düzenlendi
ATO'da Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi belgeseli için gala gösterimi düzenlendi
ATO'da Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi belgeseli için gala gösterimi düzenlendi
ATO'da Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi belgeseli için gala gösterimi düzenlendi

Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya, Ekonomi, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ATO'da 'Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi' belgeseli için gala gösterimi düzenlendi - Son Dakika


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