Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada mesleki eğitimin önemine işaret ederek, "Mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Odanın Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ve üyelerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Yılmaz, Türkiye'de sanayi ve ticaretin gelişimi için her alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğuna işaret etti. Uzmanlaşmış mesleki eğitim ekipleri oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekiyor. Gençlerimizin en çok takip ettiği mecraları kullanmalıyız. Örneğin dizi filmlerde mesleki eğitimin önemini gündeme getirerek, gençlerimizi özendirebiliriz. Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 10'unun eğitim aldıkları alanlarda istihdam edildiğine dair istatistik mevcut. Bu gerçeği dikkate alarak eğitimleri planlamalı, genç nüfusumuzu doğru değerlendirmeliyiz."