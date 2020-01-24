ATO'da "mesleki eğitimin özendirilmesi" masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'da 'mesleki eğitimin özendirilmesi' masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi

ATO'da "mesleki eğitimin özendirilmesi" masaya yatırıldı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada mesleki eğitimin önemine işaret ederek, "Mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekiyor.

ATO'da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada mesleki eğitimin önemine işaret ederek, "Mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Odanın Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ve üyelerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Yılmaz, Türkiye'de sanayi ve ticaretin gelişimi için her alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğuna işaret etti. Uzmanlaşmış mesleki eğitim ekipleri oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimin özendirilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekiyor. Gençlerimizin en çok takip ettiği mecraları kullanmalıyız. Örneğin dizi filmlerde mesleki eğitimin önemini gündeme getirerek, gençlerimizi özendirebiliriz. Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 10'unun eğitim aldıkları alanlarda istihdam edildiğine dair istatistik mevcut. Bu gerçeği dikkate alarak eğitimleri planlamalı, genç nüfusumuzu doğru değerlendirmeliyiz."

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak
Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:31:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'da "mesleki eğitimin özendirilmesi" masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]