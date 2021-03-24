ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı - Son Dakika

ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı

24.03.2021 14:25
ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı, System.String[]

Mesleki eğitimi geliştirme konusundaki toplantıların ikincisi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde "Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri" adıyla gerçekleştirildi.

Mesleki eğitimi geliştirme konusundaki toplantıların ikincisi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde "Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri" adıyla gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özel, mesleki eğitimi geliştirmek ve gençlerin işgücü piyasalarına kazandırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, mesleki eğitimi daha ileri noktalara taşımak için yapılan çalışmalara katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. ATO Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında, mesleki eğitimi geliştirme konusunda ticaret, sanayi ve Bakanlık kesimi olarak ilkini Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirdikleri toplantının ikincisini yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, gençlerin mesleki eğitime olan ilgilerini artırmak için gerçekleştirilmesi gereken iki yeni düzenlemenin Ekonomi Reform Paketi'nde yer aldığını belirterek, "Yeni düzenlemelerle mesleki eğitim merkezlerimiz çok daha güçlü hale gelecek ve işgücü piyasası ile işbirliği çok daha güçlenecek. Gençlerimiz ve işverenler için mesleki eğitim artık çok daha cazip hale geliyor. Yeni düzenlemeler hayata geçirildiğinde genç işsizlik oranlarında da önemli düşüşler sağlanabilecektir" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Reform Paketi içinde genç istihdamını ve işgücü niteliğini artırmaya yönelik adımlar kapsamında mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iki yeni düzenlemenin yapılacağını kaydeden Özer, bunlardan birinin Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yüklerin kaldırılması olduğunu aktardı.

Özer, bir diğer düzenleme ile Mesleki Eğitim Merkezi'ni gençlere daha cazip kılmak için kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacağını kaydetti. Özer, usta öğreticilerle ilgili de yeni bir iyileştirme üzerinde çalıştıklarını ifade etti ve bu düzenlemelerle birlikte mesleki eğitime yönelik ilginin artacağına dikkat çekerek, "Bu düzenlemelerle mesleki eğitim daha iyi bir noktaya taşınmış olacak. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını mesleki eğitimle ilişkilendirerek planlama yapıldığında çözülemeyecek sorunun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özer, işgücü piyasası temsilcileriyle ortak hareket etmenin bu süreç içerisinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz gençlerimizin mesleki eğitim yoluyla becerilerini artırarak işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, "Gençleri istihdama kazandıracak çalışmalar yapmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise üretim, ticaret ve ihracatın anahtarının mesleki eğitim olduğuna vurgu yaparak, "Mesleki eğitimin geliştirilmesi, bu alanda mesafe alınması, yüzde 13'lerde olan işsizlik oranının da düşmesini sağlayacaktır" dedi.

Baran, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim alanında yürüttüğü çalışmaların başarılı sonuçlarının görüldüğünü de belirterek, Bakan Yardımcısı'nın şahsında Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti. Ankara'yı her alanda geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Baran, Başkent'i mesleki eğitim alanında da geliştirmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise toplantıda yaptığı açıklamalarda, istihdama dayalı mesleki eğitimin sağlanabilmesi için ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) benzeri bir modelin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Üniversitelerin ülkenin ihtiyaçlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre bölümler açtığını kaydeden Özdebir, "Gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Önemli olan üniversiteyi bitirmek değil, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayabilmeleri. Ülkenin ihtiyaçlarına göre gençlerimizi eğitmemiz lazım. Nitelikli işgücü için insan kaynağı planlanmasının acilen yapılması lazım. Burada ülkenin ihtiyaçlarına göre hangi alanda ne kadar insana ihtiyacımız varsa o işi en iyi yapabilecek insanları eğitip iş dünyasına, hayata hazırlamamız lazım. Aksi takdirde kaynaklarımızı ve bu kaynaklar içerisinde en değerlisi olan insanımızı heba etmiş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

Toplantıya ayrıca, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili ve Üyesi Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, ASO SEM Müdürü Ruhi Kılıç, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir ve ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar da katıldı. - ANKARA

ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı
ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı
ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı
ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı

Ankara Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada
Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar         
15:30
Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek         
15:17
Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder         
15:01
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
Arka Sokaklar dizisinin setinde korona paniği! İki oyuncunun testi pozitif çıktı Arka Sokaklar dizisinin setinde korona paniği! İki oyuncunun testi pozitif çıktı         
14:36
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı         
14:19
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi         
13:16
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
"Komşularım evimi basıyor, ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın: 1 yıldır tehdit ediliyorum         
11:47
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 15:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'da 'Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei