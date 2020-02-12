Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ürün Takip Sistemi'nin, kaynak israfını önleme, kurumlar arası koordinasyonu sağlama, ürün kullanımını takip ederek ihtiyaç tespiti yapma gibi birçok faydasının olduğunu belirterek, "Böylece güvenli ürüne erişim ve etkin denetim sağlanırken aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle de mücadele ediliyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik, "Ürün Takip Sistemi'nde Tekil Takip Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanmasına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı", odada sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi"nin ticari açıdan ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamasının yanında hasta hakları açısından da önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Ürün Takip Sistemi'nin, Türkiye'ye özgü bir proje olduğunu vurgulayan Baran, "Yerli ve milli üretimin devlet politikasına dönüşmesinin en güzel çıktısı olan bu sistem, sektöre, dolayısıyla ülkemize çok büyük fayda sağlayacak. Ürün Takip Sistemi'nin, kaynak israfını önleme, kurumlar arası koordinasyonu sağlama, ürün kullanımını takip ederek ihtiyaç tespiti yapma gibi birçok faydası var. Böylece güvenli ürüne erişim ve etkin denetim sağlanırken aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle de mücadele ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi ürünler üretimden kullanıma kadar izlenebilecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu da Çin'de ortaya çıkarak bazı ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gündeme gelen maske ihtiyacına dikkati çekerek, maske stoklarının, üretim ve satış durumunun bir yıllık süreçte tam işlerlik kazanacak olan Ürün Takip Sistemi'nden görülebileceğini kaydetti.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasından (SEİS) yapılan açıklamaya göre SEİS Başkanı Metin Demir de toplantıda tıbbi cihaz sektörüne ilişkin gelişmeleri anlattı. Demir, finansal sorunlara rağmen sektörün yapısal değişim ve dönüşüme ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. Kovid-19 salgınıyla gündeme gelen maske ihtiyacına dikkati çeken Demir, "Tıbbi cihaz sektörü stratejik bir sektördür. Bu dönemde yaşananlar tıbbi cihazın önemine dair bir derstir. Bunun öneminin fark edilerek daha etkin tedbirler alınmasını ve sürecin sağlıklı ilerlemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Ürün Takip Sistemi'nin tanıtımı yapıldı. Sistem, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin, üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirildi.