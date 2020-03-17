ATO'da virüs tedbirli toplantı - Son Dakika
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ATO'da virüs tedbirli toplantı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel...

ATO'da virüs tedbirli toplantı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele aldı.


ATO'nun Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Korona Virüse karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Toplantıda katılımcılar, virüse karşı önlem olarak birbirlerinden uzak mesafede, arada birer sandalye boşluk bırakılarak oturtuldu. El antiseptikleri ve dezenfektanların masada kullanıma sunulduğu, bağışıklığı yükseltecek içecek ikram edildiği toplantıda hijyen kuralları titizlikle uygulandı.


Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Çin'in Wuhan kentinde başlayan Korona Virüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini, Türkiye'de alınan önlemlerle sürecin salgın hastalık haline gelmeden önlenmeye çalışıldığını anlattı.


Korona Virüse karşı alınan tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirten Baran, "Alınan önlemler ticaretin olduğu her sektörü yakından ilgilendiriyor. Süreç ister istemez iş hacimlerine, cirolara ve diğer göstergelere yansıyacaktır. Bu sürecin hastalığın yayılmasını önlemek için yaşandığını dikkate alarak sağduyulu düşünmeliyiz. Hükümetimiz gerekli önlemleri zaten alıyor, Korona Virüse karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticareti de devam ettirmeliyiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi.


ATO Başkanı Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda hizmet sektörünü temsil eden Komite ve Komisyon üyeleri tek tek söz alarak görüş ve önerilerini açıkladı.


'Destek Masası' kuruldu


Toplantının ardından Korona Virüs tedbirlerinin ticari hayata etkileri ve sektörlerin süreci en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerin aktarılması için Meslek Komiteleri ve Komisyonlar Müdürlüğü bünyesinde 'Destek Masası' kuruldu. Buna göre ATO üyeleri meskom@atonet.org.tr adresine görüş ve önerilerini iletebilecekler. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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