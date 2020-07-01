ATO'dan AB'ye tepki

Seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi almayan Avrupa Birliği'ne (AB) Ankara Ticaret Odasından (ATO) tepki geldi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, AB'ye tepki göstererek, AB Konseyi'nin bugün itibarıyla zorunlu olmayan seyahatlerde geçici kısıtlamaları kademeli kaldırma kararı aldığını anımsattı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini ekonomik ve sosyal açıdan başarıyla yürüttüğünün altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde görülen manzaralar Türkiye'de yaşanmadığı gibi alınan tedbirler sayesinde ölüm oranları da geriledi. Restoranlardan otellere, alışveriş merkezlerinden cadde mağazalarına, berber ve kuaförlere kadar her alanda hijyen tedbirleri azami ölçüde alındı. Turizm incisi bölgelerimiz aldıkları tedbirlerle turist ağırlamaya hazır durumdalar. Her yıl yaklaşık 20 milyon AB vatandaşı tatilini Türkiye'de geçiriyor. AB'nin tüm koşullarımız uygun olduğu halde Türkiye'yi liste dışı bırakması, bu karardan etkilenecek Avrupalı turistlere de büyük haksızlıktır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, Kluge'nin, Kovid-19'la mücadele konusunda Türkiye'yi tebrik ettiğini hatırlatan Baran, "Türkiye'yi tebrik etmeyi biliyorlar ancak bunun gereğini yapmayı bilmiyorlar. Koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye'yi tebrik eden AB, iş ekonomiye gelince çifte standart uyguluyor. AB'nin seyahat sınırlaması kaldırılan ülkeler listesine Türkiye'yi almaması kabul edilemez. Bu kararın korona gerçekleriyle ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, AB Konseyi'nin, seyahat kısıtlaması kaldırılan ülkeler listesini yeniden değerlendirmesini istedi.