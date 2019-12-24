ATO'dan "Andezit taşı" için coğrafi işaret girişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO'dan 'Andezit taşı' için coğrafi işaret girişimi - Son Dakika Ekonomi

ATO'dan "Andezit taşı" için coğrafi işaret girişimi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya özgü "Andezit taşı"nı coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışma başlattıklarını bildirdi.

ATO'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya özgü "Andezit taşı"nı coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesinin sektörel sorunları, Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın katıldığı toplantıda ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın her alanda kendi markalarını oluşturması gerektiğini belirtti.

Kente özgü Andezit taşına coğrafi işaret tescili almak için çalışmalara başladıklarını bildiren Baran, "Ülkemiz ürünlerinin dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz. Katma değerli üretim yapıp ihraç ederek ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Halil İbrahim Yılmaz da bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomik değerin tek başına yeterli olmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kentin tarihi gücünü ve mimarisini yansıtacak Andezit taşı yerine kentin ruhuna, dokusuna uymayan ithal taşlarla yapımızı bozduk. Yüzlerce yıl dayanabilecek yapısı ve otantik dokusu olan Andezit taşının değeri yeterince bilinmedi."

Ankara Ticaret Odası, Halil İbrahim Yılmaz, Baran Ankara, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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