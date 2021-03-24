ATO'dan "Ankara Taşı"na coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika

ATO'dan "Ankara Taşı"na coğrafi işaret başvurusu

24.03.2021 01:01
ATO'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkentin ürünlerini kıymetlendirme çalışmaları çerçevesinde "Ankara Taşı" olarak da bilinen "Andezit Taşı" için coğrafi işaret başvurusu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkentin ürünlerini kıymetlendirme çalışmaları çerçevesinde "Ankara Taşı" olarak da bilinen "Andezit Taşı" için coğrafi işaret başvurusu yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yerli ürünlerimize katma değer kazandırmak, dünyaya tanıtmak ve ihracat yaparak ekonomimize katkı sağlamak için çalışıyoruz. Ankara Andezit Taşı için yerelde coğrafi işaret tescili aldıktan sonra ilk hedefimiz Avrupa Birliği'nden de tescil almak" dedi.

"Ankara Simidi", "Ankara Döneri", "Ankara Tavası" ve "Ankara Erkeç Pastırması"na coğrafi işaret tescili alan Ankara Ticaret Odası (ATO), "Ankara Tiftiği", "Ankara Balı" ve "Çamlıdere Höşmerim Tatlısı"nın ardından "Ankara Andezit Taşı" için de tescil başvurusu yaptı. Ankara Andezit Taşı'nın tescil almasıyla birlikte ürünün daha da kıymet kazanacağını belirten ATO Başkanı Baran, "Ankara için büyük önem taşıyan 'Andezit Taşı'nın coğrafi işaret tescili almasıyla ihracat imkanları ve buna bağlı olarak ekonomimize sağlayacağı katkı da artacak" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin çalışmaları doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRK PATENT) " Ankara Andezit Taşı" için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını anlatan Baran, Türkiye'de ilk kez Gölbaşı İlçesi'nde keşfedilen Ankara Andezit Taşı'nın aşınmaya karşı dayanıklılığı, don ve ısı farklılıklarından etkilenmemesi, yüzeyinin herhangi bir boyaya ihtiyaç duymaması ve bakım gerektirmeyen yapısı nedeniyle binaların temel ve duvarlarında, zemin döşemelerinde, dış mekan ıslak alanlarda, kent mobilyaları, parke ve bordur taşları olarak yol ve kaldırımlarda kullanıldığını bildirdi. Ayrıca Ankara Andezit Taşı'nın işlenmesinin kolay olması ve ekonomik olması nedeniyle yaygın olarak kullanıldığının altını çizdi.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde büyük ustalıkla işlenerek cami, medrese, çeşme, han ve hamam gibi binalarda Andezit Taşı'nın kullanıldığını kaydeden Baran, Anıtkabir'den Ankara Kalesi'ne, Ankara Garı'ndan Hacı Bayram Veli Camisi'ne, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne (1. TBMM Binası) kadar Ankara'nın önemli tarihi yapılarında taşın yer aldığını söyledi.

Baran, halen Ankara Gölbaşı'nda alt yükleniciler, yan iş kolları ve tedarikçilerle birlikte binlerce kişi için geçim kaynağı olan "Andezit Taşı"nın bir Ankara markası olarak tescil almasının yatırım ve iş birlikleri oluşturma açısından önem taşıdığını kaydetti. Baran, "Andezit Taşımız tescil aldığında Ankara sınırlarını aşıp Türkiye ekonomisi için önemli katkı sağlayacak" diye konuştu. Doğal taşların ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleri olduğuna dikkat çeken Baran, madenciliğin bir alt grubunu oluşturan, mermerin de içinde yer aldığı doğal taşların yüksek katma değerli ekonomik yapısıyla önce çıktığını dile getirdi.

Andezit Taşı'nın sektördeki kullanımı için bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacına değinen Baran, konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları da "Kendine has özellikler taşıyan Ankara Andezit Taşı'nın işlenmesi de özel çalışma gerektiriyor. Bu alanda eğitimli gençlerimizin yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile diyaloğa geçerek Mesleki ve Teknik Liseler ile Mesleki Eğitim Merkezleri'ne Doğal Taş İşletmeciliği derslerinin eklenmesine ilişkin taleplerimizi ilettik, bu sayede hem ürünümüzün katma değerini artırıp hem de bu alanda istihdam sağlamayı hedefliyoruz" sözleriyle ifade etti.

Hedef AB'den tescil almak

Baran, Andezit Taşı için coğrafi işaret tescil çalışmalarının tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nden tescil almak üzere çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Baran, "Tamamen yerli ve milli olan Ankara Andezit Taşı'nın ihracat yaptığımız Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan gibi ülkelerle sınırlı kalmayıp, tüm dünya pazarına ulaşması açısından AB'den tescil almamız faydalı olacak" diye konuştu.

Andezit taşı nedir?

Volkanik kaynaklı bir doğal taş olan Andezit taşı, Ankara'da çıkartılması nedeniyle Türkiye'de Ankara taşı olarak da biliniyor. Dayanıklılığı ile meşhur Andezit Taşı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da inşa edilen binaların birçoğunda kullanılmıştır. Suyu hapseden ve aşınmaya karşı dayanıklı olan Andezit Taşı, dirençli bir yapı malzemesi olması nedeniyle inşaat sektörü tarafından tercih ediliyor. Doğal bir ısı yalıtım malzemesi olan Andezit Taşı, yazın serinlik verdiği gibi kışın da ısı kaybını önlüyor. - ANKARA

ATO'dan Ankara Taşı na coğrafi işaret başvurusu

Avrupa Birliği, Doğal Taş, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATO'dan 'Ankara Taşı'na coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika


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