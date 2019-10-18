Son Dakika Haberleri: ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret
Son Dakika Güncel ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret

ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımalarından rehabilitasyon merkezlerinin özel çocuklara umut olduğunu bildirdi.

ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımalarından rehabilitasyon merkezlerinin özel çocuklara umut olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO meslek komitelerinin giyim ve gıda yardımı yaptığı Pursaklar'daki Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Her yaştan ruhsal, fiziksel, zihinsel engellilerin rehabilite edildiği merkezde, ahşap boyama, ağaç işleri, batik, bilgisayar, dokuma, el sanatları, galoş, meyve sabunculuğu, oyuncak, resim, seramik, takı ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren iş ve meşguliyet atölyelerini gezen Baran, burada eğitim alan merkez sakinleriyle ilgilendi.

Baran, Türkiye'nin sosyal devlet olduğunu vurgulayan Baran, engelli bireylerin devlet koruması altında güvende, sağlıklı ve sosyal bir yaşama sahip olduğunu kaydetti.

Rehabilitasyon merkezlerinin önemine dikkati çeken Baran, "Sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımalarından rehabilitasyon merkezleri özel çocuklarımıza umut oluyor. Özel çocuklarımıza sağlanan bu kıymetli imkanlar bireylere ve ailelere destek verirken, ülkemizin geleceği için de umut oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Pursaklar, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:51:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]