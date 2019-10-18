ATO'dan bakım ve rehabilitasyon merkezine ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımalarından rehabilitasyon merkezlerinin özel çocuklara umut olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO meslek komitelerinin giyim ve gıda yardımı yaptığı Pursaklar'daki Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Her yaştan ruhsal, fiziksel, zihinsel engellilerin rehabilite edildiği merkezde, ahşap boyama, ağaç işleri, batik, bilgisayar, dokuma, el sanatları, galoş, meyve sabunculuğu, oyuncak, resim, seramik, takı ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren iş ve meşguliyet atölyelerini gezen Baran, burada eğitim alan merkez sakinleriyle ilgilendi.

Baran, Türkiye'nin sosyal devlet olduğunu vurgulayan Baran, engelli bireylerin devlet koruması altında güvende, sağlıklı ve sosyal bir yaşama sahip olduğunu kaydetti.

Rehabilitasyon merkezlerinin önemine dikkati çeken Baran, "Sosyal devlet anlayışının kuvvetli yansımalarından rehabilitasyon merkezleri özel çocuklarımıza umut oluyor. Özel çocuklarımıza sağlanan bu kıymetli imkanlar bireylere ve ailelere destek verirken, ülkemizin geleceği için de umut oluyor." değerlendirmesinde bulundu.