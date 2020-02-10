ATO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek - Son Dakika
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ATO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemeye destek verdi.

ATO'dan banka komisyonu düzenlemesine destek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemeye destek verdi.

Baran, yazılı açıklamasında, yeni düzenlemelerle ücret, masraf ve komisyon sayısına getirilen sınırlandırmanın hem psikolojik hem de fiziki açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle tüccar, sanayici ve tüketicilerin canının yandığına değinen Baran, "Neredeyse komisyonlar diye bir gider kalemi oluşturmuştuk. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası tarafından sınırlandırma getiren düzenleme ile tüccar, sanayici ve tüketicinin üzerinden yük kalktı. Düzenleme ticaret hayatına olumlu yansır." ifadelerini kullandı.

ATO üyelerinden bu konuda şikayetler aldıklarını ve bu şikayetleri her mecrada dile getirdiklerini belirten Baran, yeni düzenleme için başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- 2 bin 400'den 51'e

Banka işlemi gerçekleştiren herkesin muhatap olduğu ücret komisyonları sayısının bilinmediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ticaretle uğraşanlar olarak bankalara ödediğimiz komisyonların sayısını bilmiyorduk. Bu düzenlemeyle öğrenmiş olduk. 2 bin 400 adet komisyon alınıyor olması hiçbir mantığa sığmıyor. Bu sayının 51'e indirilmiş olması gerçekten çok büyük bir gelişme."

Yeni düzenlemeyle ticari müşterilerden alınan hesap işletim ve hesap açılış ücretinin kaldırıldığını, ayrıca kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması EFT gibi ücretlere sınırlama getirildiğine dikkati çeken Baran, ücret ve komisyonlarda sağlanan sadeleşme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırmasının daha şeffaf ve kolay yapılabileceğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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