ATO'dan başkentin dünyaya tanıtımı için sosyal medya hamlesi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) farklı ülkelerin sosyal medya platformlarına yönelik çalışmalarıyla Ankara'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlayacağı "Ankara'da Bir Ankaralı Gibi Olmak" projesi için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

"Ankara'da Bir Ankaralı Gibi Olmak" projesinin hazırlık toplantısı ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın başkanlığında ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında açıklamalarda bulunan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak Başkent'in sağlık, kongre ve toplantı turizminde gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmalara tarih ve kültür potansiyelini görünür hale getirecek yeni çalışmalar eklemek istediklerini aktardı. "Başkent'i içindeki hikayelerle dünyaya tanıtacağız" diyen Yılmaz, tanıtım için son yıllarda önemli bir iletişim aracı haline gelen sosyal medya platformlarının kullanılabileceğini ifade etti. Başkent'in turizm potansiyelini farklı ülke, dil ve kültürlere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, "Başkent, 12 medeniyete ev sahipliği yapmış, gastronominin, tarihin, kültürün, milli mücadelenin kentidir. Bu şehrin gün yüzüne çıkartılacak hikayeleri var. Bu hikayeler, başka ülkelerde yaşayan sosyal medyada üne kavuşmuş kişilerin gözüyle, yüksek takipçi sayılı hesaplarla dünyaya anlatılabilir" dedi.

Ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini hizmet sektörünün oluşturduğu Başkent'in ticaret, turizm ve ihracatının artırılmasında tanıtımın önemine dikkat çeken Yılmaz, "Günlük yaşamın içinde metroda, restoranda, bütün renkleriyle Başkent'in yüzbinlerce içerikle anlatıldığı bir tanıtım iklimini dünyaya yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci de, "Kentin tarihi ve kültürel detaylarını anlatırken bir Ankara markası oluşturduğumuzun da farkında olmalıyız. Ankara'nın yaşanabilir bir kent olduğunu tüm dünyaya duyurmamız, anlatmamız lazım" dedi.

Ankara'nın tanıtımına ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerini sıraladığı toplantıda, Başkent'in tanıtımı için yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya kullanıcılarından yararlanma konusu detaylandırıldı. Tanıtımın yapılacağı ülkelerin belirlenmesinin ardından büyükelçiliklerle iletişime geçilmesi kararı verilen toplantıda, seçilen ülke sosyal medya kullanıcılarının Ankara'ya davet edilmesi de ele alındı. Toplantıya ATO 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, Komite Başkan Yardımcısı Emin Özkaya, Komite Üyeleri Faruk Elmalı, Mustafa Tekeli, Mahmut Çevik, Zeynel Gürsu Gençay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Komisyon Üyeleri Raşit Mandıroğlu, Necmettin Din, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Üyesi Hasan Ardıç katıldı. - ANKARA