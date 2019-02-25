Son Dakika Haberleri: ATO'dan Danışmanlık Eğitimi

ATO'dan Danışmanlık Eğitimi

1 saat önce

Adana Ticaret Odası (ATO) Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) ile Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Projesi'nin desteğiyle "İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı"nı tamamlayanlara sertifikaları verildi.

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Adana Ticaret Odası (ATO) Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) ile Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Projesi'nin desteğiyle "İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı"nı tamamlayanlara sertifikaları verildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada üç ay süren eğitim programına 28 şirket temsilcisinin katıldığını belirtti.

Programa katılan firmaların potansiyellerinin olduğunu ve ihracatlarını arttıracağını kaydeden Menevşe, "Katılımcılar çok büyük başarılara imza attılar. 3 bin 665 potansiyel alıcı, 177 teklif ve 3 milyon dolar civarında ihracatın kapısı bu eğitim esnasında aralanmıştır. 140 bin dolarlık ihracatın eğitim esnasında gerçekleşmesi gelecek günlerde eğitim alan katılımcılarımızın ihracat konusunda neler yapacağını tahmin etmek zor değil." ifadesini kullandı.

Menevşe, ihracat atağı konusunda eğitimlerin ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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