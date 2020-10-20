ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği - Son Dakika

ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği

20.10.2020 11:24
ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs salgınıyla önemi daha çok anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerini geliştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs salgınıyla önemi daha çok anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerini geliştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Hayata geçirilen, "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" projesi ile ATO üyesi işletmelere, web sitesinden lojistiğe, mevzuattan pazar bilgisine kadar çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmet verilmesi ve ilk yıl için yaklaşık bin işletmenin e-ihracat yapabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Bu bir seferberliktir ve bu seferberlikte hepimiz yerimizi almak zorundayız"

ATO'nun "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" projesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile proje ortağı PORDAX A.Ş. ve E Ticaret Merkezi A.Ş Genel Müdürü Mehmet Erdemi'nin protokole imza koymasıyla start aldı. ATO Başkanı Baran, "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" kapsamında imzalanan protokol hakkında yaptığı konuşmada e-ticaret ve e-ihracatın öneminin pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Türkiye bu pazarda yerini almak, dünya e-ticaret pazarından aldığı payı sürekli yükseltmek durumundadır. Bu bir seferberliktir ve bu seferberlikte hepimiz yerimizi almak zorundayız" dedi.

ATO üyelerinin dijital dünyaya uyum sağlayarak ticarette büyüyüp gelişmesini ve yeni pazarlara açılmasını hedeflediklerinin altını çizen Baran, "Elektronik ticaret, oluşturduğu yeni iş kolları, yeni istihdam, yeni uzmanlık alanları ve yeni pazarlar sayesinde sektörlere önemli bir dinamizm katıyor" diye konuştu. ATO üyesi işletmelerin e-ticarette başarı sağlayarak saat, ofis, coğrafya sınırlarını aşıp tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Baran, e-ticaret ve e-ihracatla işletmelerin fiziki mağazaya ihtiyaç duymadan 7 gün 24 saat ticaret yapabileceğini söyledi.

"Sınırları AŞ milyonlara ulaş"

Elektronik ticaretin dünyada 3,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını, Türkiye'de de 2019 yılında 136 milyar liralık e-ticaret gerçekleştiğini kaydeden Baran, 2020 yılının ilk altı ayında e-ticaretin 91,7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Baran, "Bu gelişime biz de katkı sağlamak istiyoruz ve üyelerimize 'sınırlarını AŞ milyonlara ulaş' diyoruz. Ticareti birlikte büyütmeyi teklif ediyoruz. 'E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği' projemizi başlatıyoruz. Proje kapsamında ATO olarak üyelerimize ücretsiz yazılım ve kurulum hizmetleri sağlayıp e-ticaret ve e-ihracat altyapısı oluşturacağız. Dijital iletişim ve reklam danışmanlığı hizmeti ile sosyal iletişim mentörlüğü hizmetleri vereceğiz. Üyelerimiz için mobil ticaret altyapısı oluşturacak, ödeme ve kargo sistemleri ile entegrasyonlarını ve yurt içi pazar yeri entegrasyonlarını sağlayacağız. Hukuksal süreçler ve online itibar yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince eğitim ve danışmanlık desteği sunacağız. Proje süresince üyelerimize kesintisiz hizmet verebilmek için ATO binası içerisine 'E-Ticaret ve E-İhracat Merkezi' kuruyoruz. Böylece üyelerimiz istedikleri zaman ATO bünyesinde eğitim ve danışmanlık desteğine doğrudan ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

"Eğitimlerin ülke ekonomisine 100 milyon TL'lik katma değer kazandırmasını hedefliyoruz"

Projenin uygulanacağı bir yıllık sürede ATO üyesi bin firmayı e-ihracatçı haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Baran, projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 15 milyar TL olduğunu söyledi. Baran, "Bir yıl boyunca yaklaşık bin üyemize vermeyi planladığımız eğitimlerin ülke ekonomisine 100 milyon TL'lik katma değer kazandırmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Protokol imza töreninde, proje hakkında bilgi veren PORDAX A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Erdemi de, "Hedefimiz işletmeleri, e-ticaret ve e-ihracata doğru başlayabilmeleri için bilgilendirmek, ihtiyaç duydukları araçları onlara sağlamak ve bu süreci en az hatayla tamamlayarak yeni nesil ticaretin tam içerisinde yer alabilmelerini sağlamak" dedi. ATO ile yürütülecek çalışmaları özetleyen Erdemi, "ATO üyelerini dijital dönüşümün bir parçası haline getirmek gayretinde olacağız" diye konuştu.

Projeye sponsor olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve E PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da, proje kapsamında bilgi ve işgücü paylaşımında bulunacaklarını bildirdi.

ATO üyelerinin alacağı hizmetler

"E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" ile ATO'ya başvurarak proje kapsamına alınan işletmelere marka isimleri ya da ticari unvanlarına özel e-ticaret web sitesi kurulumu gerçekleştirilecek. İşletmelerin e -ticaret yapabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımı içeren E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Operasyon Yönetimi, Ödeme Şekilleri, Online Ticaret için Web Sitesi Kurulumu, Hedef Pazar Seçimi, Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı, Lojistik ve Gümrük ve Kargolama konularında eğitim verilecek projede işletmelere bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık desteği sağlanacak.

ATO'nun Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü ile ATO İdea koordinatörlüğünde yürütülecek proje ile ilk yıl için 100 milyon TL'lik katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" protokolü imza programına ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Fatih Çalışkan katıldı. - ANKARA

ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği
ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği
ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği

Ankara Ticaret Odası, Ticaret, İhracat, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilisi özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan genç kız: Hayatımı bitirdi Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu         
09:37
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:33:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei