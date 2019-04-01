ATO'dan "Ekonomiye odaklanalım" çağrısı
41 dakika önce
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:05
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