Son Dakika Haberleri: ATO'dan "Ekonomiye odaklanalım" çağrısı

ATO'dan "Ekonomiye odaklanalım" çağrısı

41 dakika önce

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.

ATO'dan
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:05 

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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