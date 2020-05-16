ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi - Son Dakika

ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatın bir gerçeği haline geldiğini belirterek, "Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatın bir gerçeği haline geldiğini belirterek, "Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi üyeleri ve etkinlik sektörü temsilcileriyle ATO'da genişletilmiş toplantı yaptı.

Buradaki konuşmasında Baran, ATO'nun Kovid-19 ile mücadele sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların ilerlemesi için bilim kadar önemli olduğunu vurgulayan Baran, "Kovid-19 tüm dünya ile birlikte bizim de hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, pandemi süresince evde kalan vatandaşların yeni normalleşme dönemine uyum sağlamaları aşamasında kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda, komite üyeleri ile sektör temsilcileri de sektörün durumu ve normalleşme adımlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tedbirler paketi açıklandı

Toplantıda, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesince etkinlik sektörünün üzerinde çalıştığı tedbirler paketi açıklandı.

Buna göre, etkinliklerde tedbirler üç aşamalı bir eylem planı ile hayata geçirilecek. Eylem planının ilk aşamasını etkinliklerin başlangıcı ve giriş bölümünde alınacak tedbirler oluştururken, etkinlik içi ve sonrası önlemler de diğer aşamalarda uygulanacakları kapsayacak.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:20 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesörün görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesörün görevine son verdi         
15:52
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı         
15:40
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı         
14:51
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 18:35:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]