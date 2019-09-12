Son Dakika Haberleri: ATO'dan faiz indirimi değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Haber

ATO'dan faiz indirimi değerlendirmesi

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu.

ATO'dan faiz indirimi değerlendirmesi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizinde yaptığı 3,25 puanlık indirimi değerlendirdi.

Merkez Bankasının temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizinde 3,25 puanlık indiriminin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu vurgulayan Baran, "Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, özel bankalardan da faiz indirimi beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Reel sektörün bankalara, bankaların da reel sektöre ihtiyacı var. Biri olmadan diğerinin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Bu ilişkinin dengeli devam etmesi ülke ekonomisine daha da pozitif yansıyacaktır. Bu ülke hepimizin, taşın altında herkesin elini görmek istiyoruz."

Ankara Ticaret Odası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı
Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO'dan faiz indirimi değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]