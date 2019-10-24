Son Dakika Haberleri: ATO'dan faiz indirimi değerlndirmesi
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ATO'dan faiz indirimi değerlndirmesi

32 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Merkez Bankası bugün beklentilerin üzerinde indirim gerçekleştirerek, yatırım iklimini bahara döndürdü.

ATO'dan faiz indirimi değerlndirmesi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Merkez Bankası bugün beklentilerin üzerinde indirim gerçekleştirerek, yatırım iklimini bahara döndürdü. Türkiye ekonomik ve siyasi olarak üzerinde oynanan oyunları bertaraf ederek, yüzünü yeniden yatırım, üretim ve büyümeye çevirdi." ifadelerini kullandı.

Baran yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Para Politikası Kurulunun temmuzda 425, eylülde de 325 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiğini anımsatan Baran, bugünkü 250 baz puanlık indirimle de son 3 toplantıda toplam 1000 baz puan faiz indirimine gidildiğini kaydetti.

Baran, Türkiye'nin yükselişine engel olmak isteyenlerin kur ve faiz üzerinden saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Merkez Bankası bugün beklentilerin üzerinde indirim gerçekleştirerek, yatırım iklimini bahara döndürdü. Türkiye ekonomik ve siyasi olarak üzerinde oynanan oyunları bertaraf ederek, yüzünü yeniden yatırım, üretim ve büyümeye çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indiriminin, üretimi canlandıracak şekilde finansman araçlarına yansımasını beklediklerinin altını çizen Baran, bankalardan da faiz indirimi beklediklerini vurguladı.

Baran, Türkiye'nin bölgesinde güven adası olma vasfını, gerçekleştirmiş olduğu son sınır ötesi operasyonla daha da güçlendirdiğine işaret ederek, "Türkiye genç nüfusu ve avantajlı yatırım şartlarıyla cazibe merkezi durumundadır, yerli ve yabancı iş insanlarımızı yatırıma davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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